Pakketjes retourneren

Je goed beschermen tegen de zon is belangrijk. Zo verklein je de kans op verbranding en vroegtijdige huidveroudering. Maar welk merk biedt de beste bescherming? Wij zochten het uit en testten zonnebrandcrèmes en -sprays met SPF 30 en SPF 50 of hoger.

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