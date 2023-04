4 trucs voor je smartphone

Gebruik je telefoon als slimme meetlat

iOS

De app Meten (vanaf iOS 12 op iedere iPhone te vinden onder Instellingen) gebruikt de camera op de achterkant van het toestel om voorwerpen op te meten. Dat doet de app zo mogelijk automatisch, maar je kunt ook zelf het begin- en eindpunt instellen.

Open de Meten-app en beweeg de camera langzaam om een voorwerp te scannen. Als dat kan, plaatst de app er zelf een wit kader omheen. Tik op de ‘+’ om de afmetingen te zien. Je kunt een foto maken door op de sluiter (het rondje) te tikken.

Als je een handmatige meting doet, plaats je de stip die in het midden van het scherm staat op de plaats waar je met meten wilt beginnen. Tik op ‘Toevoegen’. Beweeg de telefoon nu langzaam naar het eindpunt en tik op de ‘+’ om de meting te doen.

Android

Op Android-telefoons staat standaard geen meetapp. Daarvoor moet je naar de appstore van Google. Helaas zien we daar geen gratis apps die zo goed en handig zijn als die voor iOS. Er zit veel rommel tussen met lage beoordelingen. Kijk dus voor je een app installeert naar de oordelen en opmerkingen van gebruikers, het aantal downloads en wat de app aan informatie over je verzamelt.

‘Live’ tekst vertalen met de camera-app

iOS

Gebruik de camera van je telefoon om tekst te vertalen. Start de camera-app en richt hem op de tekst. Zodra je telefoon de tekst herkent, verschijnen er gele lijnen rond het gebied op het scherm. Tik op het scansymbool en dan op ‘Vertalen’.

Als je al eerder een foto had gemaakt van een tekst, kun je die achteraf ook vertalen met de Google Translate-app. Start die app en kies ‘Camera’. Kies bovenaan het scherm de talen waartussen je wilt vertalen. Tik op het pictogram van de fotogalerij en kies de foto waarom het gaat.

Android

Gebruik de app Google Translate. Open de app, stel in welke taal je wilt omzetten naar het Nederlands en tik dan op ‘Camera’. Richt de camera op de tekst en je ziet meteen de vertaling. Je kunt ook een foto maken van de tekst en dan onderin op ‘Scannen’ tikken. Tik op ‘Alles selecteren’.

Live een tekst vertalen kan ook heel goed en snel met de app Google Lens. Start de app, tik op ‘Zoeken met je camera’ en richt de camera op de tekst. Tik onderaan het scherm op ‘Vertalen’ en maak een foto. Mogelijk moet je wel een woordenboek downloaden.

Laat je telefoon tekst voorlezen

iOS

Schakel deze functie eerst in. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Toegankelijkheid’ > ‘Gesproken materiaal’. Stel hier in dat een selectie en/of het hele scherm wordt uitgesproken. Ook kun je de stem aanpassen (er is keus uit 4 Nederlandstalige stemmen) en de spreeksnelheid. Je kunt nu een blok tekst selecteren en ‘Spreek uit’ kiezen. Als je vanaf de bovenrand van het scherm met 2 vingers naar beneden veegt, kun je het hele scherm laten voorlezen.

Android

Op dit punt doet iOS het beter dan Android. Op Android-smartphones kun je de app Google Assistant gebruiken, maar die is het Nederlands niet machtig. Je moet een andere taal instellen, bijvoorbeeld Engels. Bovendien werkt de functie alleen in Googles eigen browser Chrome. In de instellingen van deze app zet je ‘Hey Google en Voice Match’ aan en onder ‘Talen’ bijvoorbeeld Engels.

Installeer widgets

Probeer eens een widget. Met zo’n handige toevoeging aan je start- en vergrendelingsscherm zie je in een oogopslag informatie zonder dat je een app hoeft te openen. Zo is er bijvoorbeeld een widget die je takenlijst of het weerbericht weergeeft. Ook sommige apps die je zelf installeert hebben een widget, zoals Spotify, Google Translate, Buienradar en NS.

iOS

Op het startscherm (beginscherm): druk op een lege ruimte op je startscherm totdat je apps beginnen te trillen. Tik op de ‘+’ bovenaan het scherm en kies een widget en het gewenste formaat. Zodra je klaar bent, druk je op ‘Voeg widget’ toe. Schuif hem naar de gewenste plaats en raak dan een lege plek aan om de instelling te bewaren.

Een widget toevoegen aan je vergrendelscherm (toegangsscherm) kan sinds de update naar iOS 16. Ga naar het startscherm en veeg vanaf de bovenrand naar beneden tot het vergrendelscherm zichtbaar wordt. Druk dan op het scherm tot er ‘Pas aan’ staat. Klik erop en kies het toegangsscherm. Tik op een van de vakken om te zien welke widgets je kunt toevoegen. Tik op de gewenste widget en ten slotte op ‘Gereed’.

Android

Op het startscherm: druk op een lege plek van het scherm tot er opties in beeld komen. Tik op ‘Widgets’. Zoek een nuttige widget uit, bijvoorbeeld die van WhatsApp. Je kunt de hoogte en breedte van een widget vaak aanpassen: druk erop en wacht tot er een kader met bolletjes omheen verschijnt. Versleep een bolletje om de widget te vergroten of te verkleinen.

In Android kun je standaard geen widget op het vergrendelscherm zetten. Er zijn wel gratis apps die dat mogelijk maken, maar ze zijn niet populair of hebben lage beoordelingen. Pas daar dus mee op.