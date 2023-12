Betalen voor veilig Windows 10

Windows 11 geen optie

Heb je een computer met Windows 10 en kan die niet worden geüpgraded naar Windows 11? Dan is het op 14 oktober 2025 einde verhaal. Vanaf die datum krijgt je apparaat geen veiligheidsupdates meer. Kwetsbaarheden die dan nog in het systeem worden ontdekt, blijven onopgelost. Hackers kunnen daar gebruik van maken door malware te maken die van die ‘lekken’ gebruikmaakt.

Als de stekker er in 2025 uitgaat, zullen er nog veel computers op Windows 10 werken. Nu, 2 jaar na de introductie van Windows 11, geldt dat voor bijna twee derde van alle Windows-computers (bron: Statcounter Global Stats). Die machines zijn niet bijgewerkt naar Windows 11, meestal omdat ze daarvoor technisch niet geschikt zijn. Wil je veilig kunnen blijven internetten, dan moet je een nieuwe computer kopen. Als je Windows 10-apparaat het nog prima doet, is dat heel erg zuur.

Betalen voor updates

Het laatste nieuws is dat Microsoft de ondersteuning voor Windows 10 niet al in 2025 stopt. Net als toen de stekker in januari 2020 uit Windows 7 werd getrokken, blijft het bedrijf veiligheidsupdates uitbrengen. Destijds konden alleen bedrijven zich daarop abonneren. Dat kostte circa $280 per computer voor 3 jaar. Deze regeling komt er ook voor Windows 10 en dit keer ook voor particuliere gebruikers. Dit maakte Microsoft bekend. De updates blijven komen tot in oktober 2028. Tarieven worden niet genoemd.

Windows 12 in 2024?

Ook Windows 11 heeft niet het eeuwige leven. Het is al langer bekend dat Microsoft werkt aan Windows 12. Nu verschijnen er berichten dat het nieuwe systeem al in de zomer van 2024 verschijnt. Microsoft hult zich in stilzwijgen over alles wat met Windows 12 te maken heeft. Als het waar is, wordt het wellicht mogelijk om een computer met Windows 10 te vervangen door een nieuwe met Windows 12. Dan sla je het niet zo populaire Windows 11 over.