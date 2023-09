Burgernet alleen via app

Burgernet-app

De politie gebruikt sinds 1 september alleen nog de Burgernet-app om de hulp van burgers in te roepen. Dat gebeurt bij onder andere beroving, doorrijden na een aanrijding en vermiste personen. Ook Amber Alerts worden via Burgernet verstuurd. Dit zijn de oproepen van de politie om naar vermiste kinderen uit te kijken.

Wil je op de hoogte blijven, dan moet je dus wat moeite doen en de app installeren. Je zult dan merken dat de app veel handiger is dan sms. Zo kan een bericht meer informatie en een foto of video bevatten. Ook fijn: de meldingen bevatten geen afkortingen meer. Je kunt zelf instellen over welke locatie(s) je meldingen krijgt en veel makkelijker reageren. Dat doe je het snelst door in de app op de ‘Bel de politie’-knop te drukken. Een tekstberichtje of een foto sturen kan ook. En doe je mee aan WhatsApp-buurtpreventie, dan kun je een melding direct doorzetten naar die app.

App installeren

De gratis app vind je in de appstores van Apple en Android. Tijdens het installeren kun je ervoor kiezen om je locatie te delen. Maar dat werkt natuurlijk alleen als je de gps-functie permanent ingeschakeld hebt. De app volgt je dan en kan je meldingen sturen over de plaats waar je bent. Wil je dit niet of wil je de locatievoorziening niet ingeschakeld houden, kies dan voor ‘Misschien later’ en stel zelf je woonplaats of postcode in. Sta in ieder geval toe dat je telefoon notificaties ontvangt.

Woon je in een grote plaats, dan ontvang je elke dag veel meldingen. Standaard stuurt de app je meldingen over een gebied in een straal van 5 km rond je locatie. Je kunt het gebied verkleinen tot 1 km – of vergroten tot wel 25 km. Tik links boven op de streepjes (Menu) > ‘Instellingen’ > ‘Gebieden’ > ‘Mijn locatie’. Kies een andere straal.

Privacy

Het gebruik van de app is anoniem. Volgens de politie worden je gegevens, zoals je telefoonnummer en locatie niet bijgehouden. De app bepaalt zelf welke berichten voor jou geschikt zijn. Pas als je een melding doet, ben je niet meer anoniem.

Kreeg je tot 1 september de sms-berichten van Burgernet, dan kun je je daar via de app voor afmelden. Tik links boven op de streepjes > ‘Instellingen’ > tabblad ‘Berichtgeving’. Tik op ‘SMS- of spraakberichten uitschakelen’ en volg de stappen. Kijk voor meer informatie en instructies op de website van Burgernet.