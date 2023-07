Check: Liggen je wachtwoorden op straat?

Scattered Secrets

Volgens het Nederlandse ict-beveiligingsbedrijf Scattered Secrets belanden er wereldwijd jaarlijks vele honderden miljoenen wachtwoorden ‘op straat’. Uit nieuwe, eigen berekeningen van de Consumentenbond blijkt dat de laatste 3,5 jaar 1,5 miljoen tot 3 miljoen wachtwoorden van Nederlanders zijn gelekt én gekraakt. In de meeste gevallen zijn die wachtwoorden onleesbaar versleuteld.

Toch weet Scattered Secrets elk jaar weer jaar bij een half miljard van deze wachtwoorden de versleuteling te kraken. Scattered Secrets maakt hier geen misbruik van. Integendeel: het stelt consumenten in staat op te zoeken of een van hun vele wachtwoorden gelekt is én gekraakt. De totale database bevat inmiddels bijna 6 miljard wachtwoorden, en is daarmee een waardevolle aanvulling op die andere waarschuwingsdienst voor datalekken, Haveibeenpwned.com.

Wachtwoord checken?

Wil je weten of een van jouw wachtwoorden ook gestolen én gekraakt is? Ga dan naar de website van Scattered Secret en vul je e-mailadres in. Je moet je wel eerst registreren.

Voorkom dat je wachtwoorden lekken:

Kies sterke en unieke wachtwoorden. Een wachtwoordmanager neemt je dit werk uit handen.

Stel waar mogelijk tweefactorauthenticatie in, een extra controle op je telefoon bij het inloggen.

Check regelmatg of je data onderdeel zijn van een bekend lek. Dit kan onder meer via Have I Been Pwned?, Scattered Secrets en op de website van de politie.

Gebruik andere mailadressen voor minder belangrijke diensten.

Lees meer over wat je kunt doen om te voorkomen dat jouw gegevens worden buitgemaakt bij een datalek.