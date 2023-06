Je account op al je telefoons

Je kunt je WhatsApp-account nu eindelijk op meerdere telefoons tegelijk gebruiken. Handig als je bijvoorbeeld naast een privé- een werktelefoon hebt. De berichten worden gesynchroniseerd, zodat je op al je toestellen (maximaal 4) dezelfde gesprekken ziet. Zo koppel je het account op je smartphone aan een tweede toestel:

Installeer de app op je tweede toestel. Zodra je je telefoonnummer moet invoeren, ga je naar de instellingen > ‘Een apparaat koppelen’. Open de app op je eerste toestel, ga daar naar de instellingen > ‘Gekoppelde apparaten’ > ‘Koppel een apparaat’. Scan dan de QR-code die op het tweede toestel staat.

Chats vergrendelen

Als je de allernieuwste versie hebt, kun je een chatgesprek (met een persoon of met een groep) vergrendelen en verbergen. Zo voorkom je dat iemand die je toestel gebruikt of op je scherm meekijkt, ziet met wie je in gesprek bent. Het werkt zo:

Tik op een chatgesprek en dan bovenaan op de naam. Tik op ‘Chatvergrendeling’ en schakel de functie in. Je ontgrendelt de chat met een vingerafdruk of met gezichtsherkenning.

In Android staat boven de chatlijst ‘Vergrendelde chats’. In iOS moet je eerst naar beneden vegen.

Begin juni was 2.23.10.77 de nieuwste versie van WhatsApp. Toch bleken niet alle bijgewerkte telefoons deze nieuwe functie te hebben.

Andere nieuwe functies

Ook in komende versies van WhatsApp zit een aantal interessante nieuwe functies. De volgende werden in testversies (bèta’s) ontdekt:

Bewerk verzonden berichten

Krijg je spijt van wat je hebt geappt of heb je een typfout gemaakt? Na een volgende update kun je al verzonden berichten binnen 15 minuten aanpassen. Druk enige tijd op het verzonden bericht en kies in het menu dat verschijnt voor ‘Bewerk’. Je kunt het bericht aanpassen en terugzetten. De ontvanger ziet alleen nog dat het berichtje is aangepast.

In WhatsApp herken je je contacten nu aan hun echte naam of je ziet slechts een telefoonnummer. Binnenkort zijn gebruikersnamen ook toegestaan. Je kunt voor jezelf een naam verzinnen en die delen. Zo ziet de persoon met wie je contact maakt niet hoe je echt heet en ook niet je telefoonnummer. Dat is goed voor je privacy.

Het wordt mogelijk om je telefoonscherm te delen terwijl je een videogesprek voert. Zo kun je de ander ‘live’ iets laten zien, bijvoorbeeld een foto of een video. Wanneer de update met deze functie wordt verspreid, is nog niet bekend.

Bug: linkje laat app crashen

WhatsApp voor Android heeft een kwetsbaarheid. Versie 2.23.10.77, die actueel was op 6 juni, kan crashen als je in de app een chat opent met daarin een kwaadaardig linkje. Die link (beginnend met de letters wa.me/) verandert iets in de instellingen waardoor de app crasht. De link wordt ook als grap verspreid. iPhones hebben er geen last van.

Je lost het probleem op door de app te herstarten. Verwijder vervolgens de hele chat zonder die te openen. Als dat niet kan, kun je de chat via WhatsApp Web op de computer verwijderen, maar dat kost wat meer tijd: je moet je telefoon koppelen aan je computer.

Meta had de fout begin juni nog niet gedicht. Kijk voor de zekerheid of er een update is.