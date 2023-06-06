Gepubliceerd op:6 juni 2023
Je kunt je WhatsApp-account nu eindelijk op meerdere telefoons tegelijk gebruiken. Handig als je bijvoorbeeld naast een privé- een werktelefoon hebt. De berichten worden gesynchroniseerd, zodat je op al je toestellen (maximaal 4) dezelfde gesprekken ziet. Zo koppel je het account op je smartphone aan een tweede toestel:
Als je de allernieuwste versie hebt, kun je een chatgesprek (met een persoon of met een groep) vergrendelen en verbergen. Zo voorkom je dat iemand die je toestel gebruikt of op je scherm meekijkt, ziet met wie je in gesprek bent. Het werkt zo:
In Android staat boven de chatlijst ‘Vergrendelde chats’. In iOS moet je eerst naar beneden vegen.
Begin juni was 2.23.10.77 de nieuwste versie van WhatsApp. Toch bleken niet alle bijgewerkte telefoons deze nieuwe functie te hebben.
Ook in komende versies van WhatsApp zit een aantal interessante nieuwe functies. De volgende werden in testversies (bèta’s) ontdekt:
WhatsApp voor Android heeft een kwetsbaarheid. Versie 2.23.10.77, die actueel was op 6 juni, kan crashen als je in de app een chat opent met daarin een kwaadaardig linkje. Die link (beginnend met de letters wa.me/) verandert iets in de instellingen waardoor de app crasht. De link wordt ook als grap verspreid. iPhones hebben er geen last van.
Je lost het probleem op door de app te herstarten. Verwijder vervolgens de hele chat zonder die te openen. Als dat niet kan, kun je de chat via WhatsApp Web op de computer verwijderen, maar dat kost wat meer tijd: je moet je telefoon koppelen aan je computer.
Meta had de fout begin juni nog niet gedicht. Kijk voor de zekerheid of er een update is.