Inloggen bij Google zonder wachtwoord

Gepubliceerd op:16 mei 2023
Als je een toegangssleutel (‘passkey’) gebruikt, heb je geen wachtwoord en zelfs geen tweefactorauthenticatie meer nodig om op je eigen computer bij Google in te loggen. De sleutel werkt alleen op het apparaat waarop je de sleutel aanmaakt. Het werkt op Windowscomputers en Macs.
Het instellen in Windows gaat het als volgt (voor Mac gaat het vrijwel hetzelfde):
Volgens Google is het gebruik van passkeys niet alleen handiger, maar ook veiliger. Google schaft de wachtwoorden nog niet af. Als het inloggen via een passkey niet lukt, bijvoorbeeld omdat je de pincode bent vergeten, kun je er alsnog voor kiezen met het Google-wachtwoord in te loggen. De passkeys werken (nog) niet als je Google Workspace-account hebt, bijvoorbeeld via je werkgever. Voor je smartphone (Android of iOS) wordt de sleutel vanzelf aangemaakt. Daar gebruik je je vingerafdruk of de gezichtsherkenning.
Wil je meer weten over andere opties van toegangssleutels, kijk dan op de website van Google.