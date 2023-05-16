Inloggen bij Google zonder wachtwoord

Toegangssleutel

Als je een toegangssleutel (‘passkey’) gebruikt, heb je geen wachtwoord en zelfs geen tweefactorauthenticatie meer nodig om op je eigen computer bij Google in te loggen. De sleutel werkt alleen op het apparaat waarop je de sleutel aanmaakt. Het werkt op Windowscomputers en Macs.

Stappenplan instellen toegangssleutel

Het instellen in Windows gaat het als volgt (voor Mac gaat het vrijwel hetzelfde):

Log op je computer in op je Google-account. Klik in de kantlijn op ‘Beveiliging’ en dan onder ‘Inloggen op Google’ op ‘Toegangssleutels’. Log opnieuw in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op ‘Toegangssleutels gebruiken’ (bekijk de schermafbeelding). Heeft je computer geen vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning, dan kies je voor een pincode. Als je op je computer inlogt met een pincode (‘Windows Hello’), dan wordt dat ook de pincode voor Google. Je kunt ook, als je die hebt, kiezen voor een usb-beveiligingssleutel. De volgende keer dat je op deze computer bij Google inlogt, gebruik je de toegangssleutel die je in de vorige stap hebt gekozen. Heb je nog een andere computer, dan kun je daar een aparte sleutel voor aanmaken.

Handiger en veiliger

Volgens Google is het gebruik van passkeys niet alleen handiger, maar ook veiliger. Google schaft de wachtwoorden nog niet af. Als het inloggen via een passkey niet lukt, bijvoorbeeld omdat je de pincode bent vergeten, kun je er alsnog voor kiezen met het Google-wachtwoord in te loggen. De passkeys werken (nog) niet als je Google Workspace-account hebt, bijvoorbeeld via je werkgever. Voor je smartphone (Android of iOS) wordt de sleutel vanzelf aangemaakt. Daar gebruik je je vingerafdruk of de gezichtsherkenning.

Wil je meer weten over andere opties van toegangssleutels, kijk dan op de website van Google.