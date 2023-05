Inloggen bij Google zonder wachtwoord

Je hebt geen wachtwoord meer nodig om in te loggen op je Google-account. Dat is goed, want zelfs het sterkste wachtwoord kan, via een datalek, in verkeerde handen komen. Dankzij een ‘toegangssleutel’ kun je bij Google inloggen met een pincode, vingerafdruk of gezichtsscan. Je stelt het eenvoudig in.