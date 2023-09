Wat is er aan de hand?

De Franse toezichthouder ANFR, vergelijkbaar met onze Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI), heeft ontdekt dat de iPhone 12 iets meer elektromagnetische straling uitzendt dan in Europa is toegestaan. Uit de test bleek dat je lichaam 5,74 Watt straling per kilogram lichaamsgewicht opneemt. De Europese norm ligt op 4 Watt per kg voor de romp van je lichaam en op 2 Watt voor je hoofd. Deze straling zorgt ervoor dat je lichaam iets opwarmt, bijvoorbeeld je bovenbeen als je de telefoon in je broekzak bewaart. Of je hoofd als je lang belt.

Uit de Franse test van 141 telefoons bleek dat de overschrijding alleen optreedt bij de iPhone 12. Dus niet bij de iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max of andere iPhones.

Is de overschrijding gevaarlijk?

Niet of nauwelijks. De Europese norm is heel ruim. Deze kleine hoeveelheid elektromagnetische straling warmt je lichaam plaatselijk een heel klein beetje op. Volgens wetenschappers is de straling pas schadelijk bij 40 W/kg. Er is dan ook geen reden om de iPhone 12 niet te gebruiken. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, waarin onder andere het RIVM, TNO en het RDI samenwerken, meldt op zijn site dat mensen die een iPhone 12 gebruiken zich geen zorgen hoeven te maken over hun gezondheid. De gemeten opwarming blijft beperkt tot een fractie van een graad. Als je traploopt of sport, warmt je lichaam waarschijnlijk meer op dan van het gebruik van je mobiele telefoon.

Software-update als oplossing

De Franse toezichthouder gaf Apple 2 weken de tijd om de telefoons aan de strenge norm te laten voldoen. Zo niet, dan dwingt hij Apple de al verkochte iPhone 12’s terug te roepen. In een eerste reactie ontkende Apple dat de iPhone 12 te veel straling uitzendt en dat er niet goed is gemeten. Later kondigde de fabrikant aan snel met een update te zullen komen en intussen de telefoons uit de Franse winkels te halen. De RDI heeft laten weten dat die in gesprek zou gaan met Apple, maar dat er geen reden is om de verkoop van de iPhone 12 te verbieden. Of Apple de update ook in Nederland gaat aanbieden, was woensdag nog niet bekend.

Hoe slecht is straling?

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden zegt dat er volgens wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organisation (WHO) en de Gezondheidsraad geen bewijzen zijn voor negatieve effecten op de gezondheid zolang de blootstelling onder de limieten blijft. Toch is er nog wetenschappelijke onzekerheid over kanker en andere effecten op lange termijn. In onderzoek zijn wel aanwijzingen gevonden voor een verhoogde kans op hersentumoren bij veelvuldig of langdurig gebruik van een mobiele telefoon.

Het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de WHO sluit niet uit dat in toekomstig onderzoek een samenhang tussen mobiel bellen en deze hersentumoren blijkt. Het IARC heeft mobiele zendsignalen daarom beoordeeld als ‘mogelijk kankerverwekkend bij mensen’. De WHO ziet hierin geen aanleiding om te adviseren de normen strenger te maken.

Beperk de straling

Maak je je zorgen over de straling van je telefoon, dan kun je die eenvoudig beperken. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden geeft onder andere de volgende tips:

Houd de telefoon tijdens het bellen niet tegen je hoofd. Gebruik de luidspreker van je telefoon of oordopjes met microfoon.

Bel op plaatsen waar het bereik optimaal is. Je telefoon heeft dan een minder sterk zendsignaal nodig voor de verbinding tussen telefoon en zendmast. Op afgeschermde plekken zoals in auto’s, treinen, kelders en gebouwen met zonwerend glas heeft je telefoon veel zendvermogen nodig voor de verbinding.

Let bij de aanschaf van een telefoon op de SAR-waarde (Specific Absorption Rate). Deze geeft aan hoeveel energie het lichaam opneemt als het wordt blootgesteld aan de elektromagnetische straling van de telefoon. Er zijn aparte waarden voor hoofd en lichaam. De waarden moeten (ruim) lager zijn dan de Europese norm (respectievelijk 2 en 4 Watt per kilogram). Op onze website (consumentenbond.nl/smartphone) geven we voor alle geteste telefoons de waarden, je vindt ze in de specificaties.

Lees meer over straling op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.