Stop subsidie voor ongezonde voeding

De Europese Unie subsidieert campagnes waarmee producenten voedingsmiddelen promoten. Ook vlees en alcoholhoudende drank komen ervoor in aanmerking. Wij vinden dat de EU campagnes voor ongezonde of niet duurzame voeding niet langer moet subsidiëren.

Campagnes voor vlees of drank

De Europese Unie subsidieert al jarenlang campagnes waarmee producenten voedingsmiddelen kunnen promoten. Ook producten als rood vlees en alcoholhoudende dranken komen ervoor in aanmerking. Wij vinden dat deze subsidies niet langer moeten worden ingezet voor producten waarvan bekend is dat we er vanwege gezondheids- of duurzaamheidsredenen minder van moeten consumeren.

Alleen voor gezond en duurzaam

Onze Europese koepel BEUC zet zich ervoor in om te zorgen dat deze subsidies voortaan alleen worden ingezet voor voedingsmiddelen die we juist vaker zouden moeten consumeren, omdat ze passen binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon.