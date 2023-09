'Nee hoor, mevrouw, geen probleem: dit hypoallergene en antiallergische matras van paardenhaar is geschikt voor mensen met een (huisstofmijt) allergie want is zó goed geseald dat er niets in of uit kan: iedereen met een allergie kan zonder probleem in dit bed slapen.’

Deze reactie van de beddenzaak stelde me gerust. Ik ben namelijk allergisch voor... alles. Dus toen m’n man en ik op het punt stonden om ons droombed van tienduizend euro te kopen, wilde ik zeker weten dat het geen problemen zou opleveren. Ik was overtuigd: voor zo’n fiks bedrag zouden ze dit heus niet verzinnen, toch? Wel gek dat ik vanaf dag 1 klachten kreeg: ademen ging lastig en mijn ogen zwollen op. Ook rook onze ‘Rolls Royce onder de bedden’ binnen een paar dagen naar natte stro. Het was alsof we op een boerderij sliepen!

In rap tempo verergerden mijn klachten. Ik kreeg zo’n last van oorsuizen en duizeligheid dat ik niet meer kon werken. Voor de KNO-arts was het duidelijk: dit was een allergische reactie. Bij de leverancier zelf stond niemand ons te woord. En toen onze beddenzaak een expert stuurde, bevestigde hij weliswaar de rare lucht, maar gaf óns de schuld: onze slaapkamer was volgens hem te vochtig voor dit bed.

Totale onzin, bleek na een eigen meting. Hoewel ik inmiddels aan een zware Prednisonkuur zat, hield de beddenzaak vol dat er niets mis was met het geleverde product. De leverancier gaf aan dat een allergische reactie onmógelijk was, vanwege de 'natuurlijke opbouw' van het product. En dat terwijl ik op het label las dat het matras uit wel tig haarsoorten bestond; schapen, konijnen, geiten, hier zat inderdaad een complete kinderboerderij in verwerkt. Niks hypoallergeen. Niks uitsluitend paardenhaar. Deze beddenzaak verkocht geen droombedden, maar gebakken lucht!

Ik besloot zelf de beddenzaak in gebreke te stellen, waarop ik geen reactie kreeg. Intussen zat ik al twee maanden duizelig thuis met onophoudelijk oorsuizen en steeds erger wordende ademhalingsproblemen. Dat bed móest het huis uit.

We namen ons verlies en verkochten ons zo goed als nieuwe bed op Marktplaats voor de helft van de prijs. Ook brachten we het hoogstpersoonlijk met een geleende bus vanuit Amsterdam naar Brabant: om de verkoop veilig te stellen. Mijn klachten verdwenen als sneeuw voor de zon. Nog steeds ben ik verbaasd hoe een bedrijf met zulke dure producten zulke waardeloze service kan leveren.'