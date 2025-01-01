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Eerlijk Waar?!

Gehackte babyfoon laat gluurders in de babykamer van Loes. De worst nightmare van jonge ouders…

Je koopt een babyfoon om voor je baby te zorgen. Maar onbedoeld kun je er juist vreemden mee de babykamer in laten. Loes’ babyfoon werd gehackt via de app van de fabrikant. Met de vergelijkers van de Consumentenbond had ze een miskoop kunnen voorkomen. En meteen een veilige babyfoon kunnen kiezen.

Weet je wat je koopt. Ga vergelijken.

  • Eerlijk Waar?! Aflevering 1

    Consumentenleed zit in een klein hoekje. Bekijk het bizarre verhaal van Amir. Net als duizenden andere Nederlanders raakte hij in de problemen. Gewoon toen hij z’n huis liet isoleren.

  • Eerlijk Waar?! Aflevering 2

    Consumentenleed kan bizarre vormen aannemen. Bekijk hier het pijnlijke verhaal van Suus. De blender die ze haar vriendin cadeau deed, bleek extreem gevaarlijk…

  • Eerlijk Waar?! Aflevering 3

    Ben je net als Jacky misleid door een spoeddienst? Check ons stappenplan om te zien wat je kunt doen.

  • Eerlijk Waar?! Aflevering 4

    Een vakantie kan slecht uitpakken. Bekijk hier hoe Jason’s stedentrip een horrorvakantie werd. Levert je reisaanbieder niet wat ie belooft? Check je rechten.

Weet wat je koopt

Met de eerlijke testinformatie van de Consumentenbond.

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CB Aflevering 5 - Babyfoon visual 16-9