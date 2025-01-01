Eerlijk Waar?!

Je koopt een babyfoon om voor je baby te zorgen. Maar onbedoeld kun je er juist vreemden mee de babykamer in laten. Loes’ babyfoon werd gehackt via de app van de fabrikant. Met de vergelijkers van de Consumentenbond had ze een miskoop kunnen voorkomen. En meteen een veilige babyfoon kunnen kiezen.

Weet je wat je koopt. Ga vergelijken.