Eerlijk Waar?!

Je koopt een babyfoon om voor je baby te zorgen. Maar onbedoeld kun je er juist vreemden mee de babykamer in laten. Loes’ babyfoon werd gehackt via de app van de fabrikant. Met de vergelijkers van de Consumentenbond had ze een miskoop kunnen voorkomen. En meteen een veilige babyfoon kunnen kiezen.
Weet je wat je koopt. Ga vergelijken.
Consumentenleed zit in een klein hoekje. Bekijk het bizarre verhaal van Amir. Net als duizenden andere Nederlanders raakte hij in de problemen. Gewoon toen hij z’n huis liet isoleren.
Consumentenleed kan bizarre vormen aannemen. Bekijk hier het pijnlijke verhaal van Suus. De blender die ze haar vriendin cadeau deed, bleek extreem gevaarlijk…
Ben je net als Jacky misleid door een spoeddienst? Check ons stappenplan om te zien wat je kunt doen.
Een vakantie kan slecht uitpakken. Bekijk hier hoe Jason’s stedentrip een horrorvakantie werd. Levert je reisaanbieder niet wat ie belooft? Check je rechten.
Philip kocht een Playstation, maar kreeg ‘m niet. In plaats daarvan speelde de verkoper een spelletje met hém. 'Week na week garandeerde hij me dat het goed kwam.'
Heel even waren Rolf en Tirza harstikke blij met hun nieuwe zonnepanelen, totdat het contact met de leverancier volledig uit de hand liep. 'Onze panelen lagen op het dak van de buurvrouw en niemand deed wat!'
Esther kocht haar droombed, maar kreeg er opgezwollen ogen, benauwdheid, oorsuizen en slapeloze nachten voor terug. 'Ik functioneerde totaal niet meer: mijn droombed bleek een nachtmerrie.'
De luchtvaartmaatschappij bracht Lucinda terug op een andere luchthaven dan geboekt. Extra reiskosten zouden worden vergoed. 'Mooi niet, dus. Ik had alles zwart op wit, maar werd volkomen genegeerd.'