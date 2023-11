Philip: 'Yes, eindelijk een webshop met de Playstation5 op voorraad! Ik blij, want die nieuwste versie was al weken overal uitverkocht. Zorgvuldig checkte ik de site: mooie foto’s, goede producten, een fysiek winkeladres en verschillende webwinkelkeurmerken. Ook heel belangrijk. Binnen 2 weken zou het apparaat op mijn mat ploffen!

Maar na 2 weken... geen Playstation. Ik stuurde een gedetailleerde mail met de factuurgegevens en vroeg of alles goed ging met mijn bestelling. In een reply ontving ik het 06-nummer van de klantenservice. Dat vond ik al een beetje apart.



Maar via WhatsApp werd ik direct gerustgesteld: er was iets misgegaan met de levering, maar nu kwam het goed, mijn Playstation werd komende week écht geleverd. Een week later: nog niets. Weer geappt. Weer dezelfde belofte. En weer: dezelfde teleurstelling. Na ruim een maand eiste ik mijn geld terug. Geen reactie. Geen geld retour. En ook nog altijd: geen Playstation.

Ik zocht contact met de Consumentenbond en kreeg het advies een officieel terugvorderingsverzoek te sturen dat de verkoper wettelijk verplichtte mijn geld terug te storten. Ook dat leverde niets op. Omdat ik geen Rechtsbijstandverzekering had, kon de Consumentenbond op dat moment helaas niet meer voor me doen. En dus stond ik 5 maanden later nog steeds met lege handen.



Op Facebook circuleerden inmiddels meer meldingen dat het betreffende bedrijf een scam was. Ik verloor mijn geduld; elke dag postte ik negatieve reviews over de oplichtingspraktijken op hun site. Tegen mijn ‘contactpersoon’ blufte ik dat ik bevriende advocaten zou inschakelen. Tegelijkertijd steunde de Consumentenbond me door bij 2 webwinkelkeurmerken officieel te melden dat het nepbedrijf onterecht gebruikmaakte van hun keurmerk. Ook dát liet ik die oplichter duidelijk weten.

Deze combinatie was uiteindelijk de druppel: mijn reviews en de melding van de Consumentenbond tastten zijn business aan, hij wilde van me af. Maar ja, ik stopte pas als ik mijn geld óf mijn Playstation kreeg. Een dag later, ruim 7 maanden na aankoop, werd mijn Playstation ‘ineens’ bezorgd. Met als afzender een bloemenbedrijf, een zogenaamde dochteronderneming van deze oplichters. Mijn reviews liet ik mooi staan, ik hoop dat niemand hier meer intuint. Eén les heb ik wel geleerd: bij online aankopen éérst alle reviews grondig doorspitten.'

Terug naar alle verhalen