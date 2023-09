'Vorig jaar augustus vloog ik voor het eerst in mijn eentje naar Alicante om mijn schoonmoeder te bezoeken. Mijn man kon niet mee vanwege z’n nieuwe baan. Een paar dagen voor vertrek ontving ik een mail dat ik gewoon vanaf Schiphol vertrok, maar terugvloog op Eindhoven Airport. Super onhandig. En als je in de Bollenstreek woont, is dat qua reistijd en kosten ineens wel een ander verhaal.

Gelukkig mocht ik eventuele extra openbaarvervoerkosten declareren, werd me beloofd. Helaas bleek aan het einde van een heerlijke week dat, precíes op mijn dag van aankomst, het openbaar vervoer te staken. Balen. Omdat met de taxi best duur kan zijn, checkte ik gelijk bij de luchtvaartmaatschappij of deze kosten vanuit Eindhoven ook vergoed zouden worden. Nog voordat ik opsteeg, kreeg ik per WhatsApp groen licht: alle onvoorziene kosten werden vergoed. Ik opgelucht, want het taxiritje kostte uiteindelijk 242 euro. Oftewel: meer dan het retourticket naar Spanje!

Eenmaal thuis bundelde ik direct alle bonnen en berichten van de luchtvaartmaatschappij in een mail, gelijk verstuurd ook. Zeven weken later volgde het karige antwoord: ‘U krijgt geen geld terug.’ Punt. Hoe vaak ik ook herhaalde dat dit me zwart op wit was toegezegd, de luchtvaartmaatschappij gaf niet thuis: een landelijke OV-staking was niet hún verantwoordelijkheid. Ook een gedeeltelijke vergoeding of tegoedbon waren niet bespreekbaar. Al snel werden mijn mailtjes volkomen genegeerd en als ik belde, hingen ze gewoon op.

Na een half jaar onbeantwoord bellen en mailen was ik er behoorlijk klaar mee. Ten slotte bedacht ik me dat ik lid ben van de Consumentbond. De deskundigen van de Consumentenbond verzekerden me van mijn gelijk, wat mij vertrouwen gaf om een incassobureau in te schakelen.

Beetje eng om te doen, wel. En eerst leek het ook niets op te leveren. Maar bijna een jaar na de bewuste vlucht kreeg ik een mail: ze hadden mijn case opnieuw bekeken en... ik kreeg mijn geld alsnog eerlijk terug! Eerlijk is eerlijk, zonder de bevestiging van de Consumentenbond had ik de strijd allang opgegeven. Maar met vliegen ben ik wel even klaar, voorlopig lekker met de auto.'