'Vorig jaar december lieten mijn man en ik zonnepanelen plaatsen. Het was zo gepiept en toen de monteurs in de schemering vertrokken, waren we superblij met het resultaat. Pas een dag later, bij daglicht, zagen we dat een deel van de panelen op het dak van de buurvrouw lag.

Het ging maar om 10-15 centimeter, maar dat kan natuurlijk niet: als de buurvrouw ook zonnepanelen wil, dan heeft zij een probleem – en wij ook. Na een belletje kwam ons contactpersoon vrijwel meteen langs en beloofde het probleem zo snel mogelijk te herstellen. So far so good.

Ineens ontstond er onduidelijkheid over de betaling. De helft van het bedrag hadden we al betaald bij de start van het project, de andere helft zouden we overmaken bij oplevering. Maar omdat de panelen alsnog verplaatst moesten worden, wilden we daar nog even mee wachten – logisch toch?

Nou, daar dacht de leverancier anders over; het zonnepanelensysteem was namelijk al in werking, dus we kregen het dwingende verzoek het resterende bedrag diréct over te maken. Rolf en ik hielden voet bij stuk: eerst de panelen in orde, daarna het geld. Er gebeurde niets. Totdat halverwege januari onze panelen niet meer werkten. Hè vervelend, een storing... maar nee: onze zonnepanelen waren bewust uitgezet – wegens wanbetaling! Dit mocht toch niet zomaar? Compleet overrompeld maakten we het geld over, vertrouwend op de goede – en snelle – afloop.

Er volgden 9 weken van geharrewar en matige smoesjes: geen tijd, feestdagen, te slecht weer of de monteurs wilden precíes die week langskomen dat wij in het buitenland zaten. Op een gegeven moment verbraken ze zelfs midden in het telefoongesprek de verbinding!

We belden de Consumentenbond voor Juridsch Advies. Daarna ging het snel. De advocaat die we op hun advies in de arm namen, zorgde ervoor dat de panelen werden verplaatst. Die liggen nu waar ze horen: helemaal op óns dak. En ze worden niet meer op afstand uitgeschakeld. Wel zo eerlijk.'