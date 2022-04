Basisbeurs komt terug

Basisbeurs

Het kabinet wil vanaf 2023 weer de basisbeurs invoeren, waardoor alle studenten recht krijgen op maandelijks €91 (thuiswonend) of €255 (uitwonend). De basisbeurs is niet alleen beschikbaar voor nieuwe studenten, maar ook voor studenten die al vóór 2023 begonnen zijn aan een studie.

Het recht op studiefinanciering zal in principe gelijk zijn aan de nominale duur van de opleiding. Voor een 4-jarige studie krijg je dan 4 jaar studiefinanciering tegen 6 jaar voor een 6-jarige studie zoals medicijnen.

Compensatie

Studenten die onder het leenstelsel gestudeerd hebben, krijgen compensatie. Daarbij wordt uitgegaan van minimaal 12 maanden studieduur om voor compensatie in aanmerking te komen. Ook is er de eis dat er een diploma behaald moet zijn. Het zal gaan om een bedrag van ongeveer €350 per jaar en een studievoucher van ongeveer €1800 die ook in geld zal worden uitgekeerd.

Het totale bedrag wordt in mindering gebracht op de studieschuld of anders uitbetaald worden. Dat zal pas in 2025 plaatsvinden.

Wat betreft de studieschuld: die moet je opgeven bij de bank als je geld leent voor de aankoop van een eigen woning. De banken lieten eerder al weten dat ze nog geen inzage in de gegevens van DUO eisen, zolang nog niet alle hypotheekverstrekkers zijn aangesloten bij de app waarmee dat kan.

Tussenjaar

Studenten die naar aanleiding hiervan een tussenjaar willen nemen, moeten zich uitschrijven bij hun onderwijsinstelling. Dat doe je via Studielink. Zorg dat je duidelijk met je school afspreekt vanaf welke datum je stopt. Vraag ook altijd voor de zekerheid even informatie op bij jouw onderwijsinstelling, zodat je zeker weet dat je niets bent vergeten wat betreft je uitschrijving.

Ga je geld verdienen, let dan ook op je inkomen zodat je geen zorg- en huurtoeslag misloopt en niet uitkomt boven de bijverdiengrens. De ligt voor 2022 op €15.828,77.