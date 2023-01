Bereken je inkomen

Inkomen stijgt

Een werknemer met een modaal brutosalaris (€3.086) houdt dit jaar €91 netto (3,7%) per maand meer over. Het minimumloon stijgt met 10,15% naar €1.934 per maand.

AOW

De AOW-uitkering is in januari 2023 flink hoger door de koppeling met het minimumloon. Bij de AOW haalt de verhoging niet hetzelfde percentage van 10,15%, maar is gemiddeld slechts 9,1% meer dan in 2022. Dat komt door een ingewikkelde calculatie, die de AOW berekent vanuit het nettominimumloon en vervolgens weer omzet naar bruto. Tegelijk met het verhogen van de AOW is de inkomensondersteuning verlaagd van €26,38 naar €5 per maand. Hierdoor blijft er een stijging over van gemiddeld 6,9% bruto, bij een volledige AOW.

Zelf berekenen

Bereken zelf hoeveel je er in 2023 netto op vooruitgaat via onze tool.