Bĳverdienen in 2023

Extra netto-inkomen

De inkomensafhankelijke belastingkortingen maken het onoverzichtelijk hoeveel je netto krijgt. Zo houdt de een 71% en de ander slechts 40% over van iedere extra verdiende euro. Dat is nog afgezien van het verlies aan toeslagen, die lager worden naarmate het inkomen stijgt.

Meer gaan verdienen is vooral gunstig voor ouders met een kind jonger dan 12 jaar. Verdient een van beide ouders minder dan €29.000 per jaar, dan levert iedere euro meer deze ouder €0,71 op. Dat komt door de stijgende combinatiekorting voor de minstverdienende ouder. Die is maximaal €2694 per jaar.

Wie geen kleine kinderen heeft en tussen €23.000 en €37.700 per jaar verdient, houdt van iedere extra euro €0,60 over. Zodra het arbeidsinkomen boven de €37.700 komt, daalt het profijt naar €0,51 per euro en bij meer dan €73.000 jaarinkomen naar €0,44 per euro.

Met pensioen

Een AOW’er met een pensioen tussen €41.000 en €53.000 houdt aan ieder meer verdiende euro slechts €0,40 over.

Verder loont het om uit te kijken naar vrijwilligerswerk met een belastingvrije vergoeding. In 2023 stijgt die onbelaste vergoeding namelijk van €1800 per jaar naar €1900. Aanvullende eisen zijn dat de vergoeding maximaal €190 per maand bedraagt en minder dan €5 per uur (of €2,75 voor iedereen jonger dan 21 jaar). Onkostenvergoedingen tellen wel mee.

Dit artikel komt uit de Geldgids van februari/maart 2023.