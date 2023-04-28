Check je toeslagen

Zorgtoeslag

De inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag liggen dit jaar op €38.500 voor alleenstaanden en €48.000 voor echtparen. Daardoor kan het zijn dat je vorig jaar niet in aanmerking kwam voor zorgtoeslag, maar dit jaar wel. Maak een proefberekening om te zien of je recht hebt op zorgtoeslag.

Ook de hoogte van de zorgtoeslag is gestegen. Een alleenstaande met een jaarinkomen van €25.000 krĳgt dit jaar €154 per maand aan zorgtoeslag, in 2022 was dat nog €81.

Wijzigingen

Ontvang je al zorgtoeslag? Dan is het handig om te berekenen of je niet te veel ontvangt. Het minimumloon is flink gestegen en veel pensioenfondsen hebben geïndexeerd. Vanwege de inflatie hebben ook veel werkgevers de lonen extra verhoogd.

Maar de Belastingdienst gaat voor het berekenen van de toeslag uit van je inkomen uit 2021. Dat is vaak veel lager. Als het jaarinkomen van de alleenstaande niet €25.000 is, maar in 2023 uitkomt op €28.000, dan heeft hij aan het eind van 2023 €396 te veel ontvangen.

Voorkom dat je moet terugbetalen door wijzigingen op tijd door te geven. Dat geldt ook voor andere toeslagen, zoals huurtoeslag.

Deze tip komt uit de Geldgids van februari/maart.