Check je toeslagen

Toeslagen in 2023

Meer huishoudens krijgen toeslagen in 2023 en de toeslagen zelf stijgen ook. Met het stijgen van de inkomens en pensioenen in 2023 is het voor ontvangers van toeslagen belangrijk om hun inkomen aan te passen in Mijntoeslagen.nl. De fiscus gaat namelijk voor het berekenen van de toeslag nog uit van je inkomen uit 2021. Dat is vaak veel lager. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Bijna een verdubbeling

Een alleenstaande met €25.000 aan inkomen krijgt in 2023 €154 per maand aan zorgtoeslag, in 2022 was dat nog €81. Als zijn jaarinkomen in 2023 in werkelijkheid uitkomt op €28.000, dan heeft hij €396 te veel ontvangen en moet hij dat bedrag later terugbetalen.

Meer rechthebbenden

Ook zijn er veel mensen die in 2022 nog geen recht hadden op toeslag, maar in 2023 wel. De inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag stijgen flink, met gemiddeld €7.000 naar €38.500 voor alleenstaanden en €48.000 voor echtparen.

De uitbreiding van het aantal toeslaggerechtigden speelt ook bij de huurtoeslag, omdat de huurgrens voor nieuwe contracten omhooggaat. Je huur mocht in 2022 niet hoger zijn dan €763 per maand, dat bedrag stijgt naar €808 in 2023. De vermogensgrens stijgt met twee mille naar €33.748 op peildatum 1 januari 2023.

Het kabinet heeft de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verhoogd. De maximum uurprijs stijgt dit jaar met een extra 0,94% voor alle vormen van kinderopvang.