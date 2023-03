Contactloos betalen in OV

In- of uitchecken

Sinds een paar maanden kun je ook met de pinpas, creditcard en mobiel contactloos betalen in het openbaar vervoer. Tot nu toe kon je alleen reizen met een OV-chipkaart of een ticket. Contactloos betalen is handig, maar een foutje bij in- of uitchecken is zo gemaakt. Haal je betaalpas uit je portemonnee als daar ook je OV-chipkaart in zit. Zo weet je zeker dat je niet met de verkeerde pas uitcheckt, of per ongeluk dubbel betaalt.

Is er een bedrag van je bankrekening afgeschreven met betaalkenmerk NLOV en daarna 14 cijfers en letters? Dan betaalde je mogelijk ongemerkt met je bankpas. Op de website of app van OVpay kun je dit corrigeren. Ook geef je hier aan als je bent vergeten uit te checken. Het te veel betaalde wordt dan verrekend met andere reizen in de komende dagen of teruggestort.

Vergeet je regelmatig uit te checken? Betaal dan met de OV-chipkaart. Daar kan je namelijk gebruik maken van de handige Uitcheck Gemist Alert. Je krijgt dan een e-mail als je voor een rit bent ingecheckt, maar niet uitgecheckt en dus geld kunt terugvragen.

Voordelen OV-chipkaart

Met OVpay koop je een vervoersbewijs tweede klas, zonder korting. Dat is meestal goedkoper dan een kaartje bij de chauffeur of bij het loket. OVpay houdt nog geen rekening met een abonnement dat je hebt. Gebruik in dat geval je persoonlijke OV-chipkaart. Anders loop je daluren-korting of een studentenreisproduct mis. Soms bieden vervoerders zoals de NS een tijdelijke kortingsactie waar je alleen van kan profiteren met een abonnement of e-ticket.

Het reizen in de eerste klas en het huren van een OV-fiets kan nog niet met OVpay. Daarnaast is het nog niet mogelijk om een declaratieoverzicht te maken van je reizen, bijvoorbeeld voor je werkgever