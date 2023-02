Eigen risico zorg

Nieuwe aanpak

Iemand die nu een specialist bezoekt, maakt vaak direct zijn eigen risico vol. Gaat hij later in het jaar nogmaals naar de specialist, dan heeft hij daar geen kosten meer aan. Met een eigen risico van €150 per specialist zal de patiënt de tweede keer nog wel een financiële prikkel voelen. Zij zijn hierdoor langer kostenbewust. Volgens het kabinet zullen hierdoor 1 miljoen verzekerden gemiddeld €100 minder eigen risico betalen, terwijl niemand meer gaat betalen. Het leidt wel tot minder zorggebruik en dus tot een lagere premie.

Vrijwillig eigen risico

De maatregel is ook gunstig voor mensen met een vrijwillig eigen risico van maximaal €500 extra. Als zij een specialist bezoeken zijn zij €150 kwijt aan het normale eigen risico plus €500. In de huidige situatie zijn ze vaak direct €885 kwijt.

2 keer €150

In de nieuwe situatie kun je wel vaker €150 eigen risico kwijt zijn, bijvoorbeeld als je eerst een diagnose krijgt en later een vervolgbehandeling of als de behandeling meer dan 120 dagen duurt. In beide gevallen betaal je 2 keer €150.