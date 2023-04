Extraatjes bij de creditcard

Garanties en verzekeringen

Vergeleken met een pinbetaling, iDeal of contant geld bieden creditcards flink meer zekerheid. Betalen met een creditcard is niet duurder, want verkopers mogen geen toeslag meer rekenen voor betalingen met Mastercard of Visa. Creditcardbedrijven geven allerlei garanties en wereldwijde verzekeringen.

De rode lijn in bijna alle voorwaarden is dat er pas dekking is wanneer je betaalt met de betreffende creditcard. De aflevergarantie en reisverzekering gelden pas als je de bestelling of reis betaalt met de creditcard. Alleen de Visa World Card Platinum en Mastercard Black hebben een reisverzekering die ook geldt als niet met de kaart betaald is

Ben je benieuwd welke verschillen er nog meer zijn? Wij zetten de dekking per creditcard op een rij (pdf).

Het volledige artikel lees je in Geldgids 3 die 6 april is verschenen.