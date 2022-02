3 brokers

Fracties kopen kan niet bij elke broker. Op dit moment bieden Bux Zero, eToro en Trading 212 Invest de mogelijkheid aan om fracties te kopen van een beperkt aantal aandelen op Amerikaanse beurzen. Beleggen in Nederlandse aandelen met een hoge koers zoals Adyen kan nog niet. Bux Zero verwacht op termijn ook fractioneel beleggen in Nederlandse aandelen aan te bieden.

Alleen marktorders

Bij een fractie heb je in principe dezelfde rechten als een houder van heel aandeel. Je krijgt bijvoorbeeld een deel van het dividend dat de onderneming uitkeert. Afwijkingen zijn er ook. Bij geen van de brokers kan je bij het inleggen van een order een limiet voor de koers vastleggen. Bij een limietorder bepaal je vooraf tegen welke koers je order mag worden uitgevoerd. Bij een fractie leg je een marktorder in; het aandeel wordt tegen de eerstvolgende handelskoers gekocht of verkocht. Mogelijk tegen een ongunstige koers.

Let op kosten

Houd rekening met de diverse kosten die de brokers rekenen. Zoals die voor het omzetten van euro’s in dollars en omgekeerd. Bij Bux Zero betaal je bij een transactie een toeslag van 0,25% op de actuele valutakoers. Koop je bijvoorbeeld Tesla voor €500 dan beleg je omgerekend €498,75 in het aandeel. Bij Trading 212 Invest is de toeslag 0,15%.

EToro duidt deze transactiekosten aan met ‘percentage in point’ (pip). Pip is een in de valutahandel bekende rekeneenheid. 1 pip staat voor de laagste decimaal waarmee een valuta wordt verhandeld. Euro’s en dollars worden met 4 cijfers achter de komma uitgerekend, de Japanse yen met 2 decimalen. Leg je €500 in dan betaal je bij eToro over het tegoed 0,0050% (=50 pips) aan kosten, ongeveer 2,5 cent.

Verder betaal je bij eToro een vast bedrag van $5 voor het overboeken van geld van je beleggingsrekening naar je betaalrekening. Ook betaal je bij inactiviteit van je account na 12 maanden $10 per maand. Goed om rekening mee te houden, want deze kosten hebben grote invloed op het rendement van een relatief kleine investering.