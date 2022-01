Tips voor zelfbouwers

Houd je ogen en oren open

‘Houd de informatie in je gemeente over beschikbare kavels goed in de gaten. Wij hoorden via via dat het dorpsberaad er bij de gemeente op had aangedrongen deze kavel voor zelfbouw voor starters uit het dorp te bestemmen. Die kavel zou eerst aan een projectontwikkelaar en later aan een woningcorporatie worden uitgegeven. Omdat we de ontwikkelingen volgden, konden we ons tijdig aanmelden voor de loting.’

Kies voor conceptbouw

‘Mijn vriendin en ik woonden in een kleine sociale huurwoning. We wilden ons nieuwe huis daarom zo snel mogelijk laten bouwen. Conceptbouw was een aantrekkelijke optie. (Een aantal bouwbedrijven biedt bestaande concepten aan die snel kunnen worden gebouwd, red) Ook de andere kopers gingen akkoord. We hebben gekozen voor Schutte Bouw. Zij waren als enige bereid om tegen geringe kosten de dakvorm – een eis van de gemeente - van een bestaand ontwerp aan te passen. Daarnaast was het bij Schutte ook mogelijk om de posities van installaties en dergelijke nog te wijzigen en zo optimaal gebruiksoppervlak te creëren.’

Houd rekening met zelfbewoningsplicht

‘Op de grond en de woning rust een zelfbewoningsplicht van de gemeente voor een duur van 5 jaar. Ieder jaar dat wij eerder verkopen moeten we een vijfde deel van de waardestijging afstaan aan de gemeente. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat je de woning snel met winst verkoopt. Wij zijn voorlopig niet van plan te verhuizen, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je je huis wilt verkopen.’

Zorg voor een buffer voor kosten van milieumaatregelen

‘Tijdens de bouw kregen we te maken met nieuwe milieuwetgeving. Westbroek ligt dicht bij een Natura 2000-gebied waardoor er extra strenge regels gingen gelden bij de bouw. (Europese milieuregels bepalen sinds 2019 dat er in kwetsbare natuurgebieden geen stikstof bij mag komen, red.) We moesten aantonen dat we voldeden aan het stikstofbeleid bij de bouw door een onafhankelijk bureau een stikstofberekening te laten uitvoeren. Alles was in orde. Alleen onze aannemer moest een andere aanrijroute nemen. Ook moest een onafhankelijke partij bodemonderzoek doen naar de eventuele aanwezigheid van chemische PFAS-stoffen in de bodem. Alle metingen hebben ons ongeveer €2000 extra gekost.’

