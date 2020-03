Gratis banken in opkomst

Spaanse Openbank

De Spaanse Openbank opende in februari 2020 haar digitale deuren in Nederland. De bank is hier namelijk niet fysiek aanwezig. Hiermee treedt deze bank in de voetsporen van Moneyou (dochterbedrijf van ABM Amro) , het Britse Revolut, het Britse TransferWise en de Duitse bank N26. Deze banken bieden al langer een gratis betaalrekening en gratis bankpas aan.

Spaarrente is lokkertje

De hoge rente van 2% is een lokkertje, want na een halfjaar krijg je nog maar 0,1% over de eerste €5000. Daarboven krijg je sowieso geen rente. De rekening en Maestro-pas blijven gratis. Wat dat betreft is de Openbank dus goedkoper dan de banken die van oudsher ons land domineren. Je mag 5 keer per maand gratis geld opnemen. Hoe hoog de kosten daarna zijn, is onduidelijk.

Openbank is een dochter van de Spaanse bank Santander. Tegoeden bij de Openbank vallen onder het Spaanse depositogarantiestelsel en zijn per rekeninghouder tot €100.000 gegarandeerd.

Vreemde valuta

Voordeel van N26, Moneyou en Revolut is dat je geen kosten hebt als je met de bankpas in vreemde valuta betaalt. TransferWise rekent geen kosten als je een lokaal rekeningnummer via de website van TransferWise opent. Bij Openbank betaal je altijd een koersopslag van 1,5%. Als je in vreemde valuta wilt kunnen betalen, is het dus goedkoper om bij een van die andere banken een rekening te openen. Meer voor- en nadelen in onze eerste indrukken.

