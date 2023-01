Hulp bij energiearmoede

Inkomen

Met een inkomen rond de 120% van het sociaal minimum kun je mogelijk toch energietoeslag aanvragen. Zo kunnen Rotterdammers met een inkomen tot 140% van het minimum de toeslag aanvragen. In Groningen krijgen inwoners die nét buiten de inkomensvoorwaarden van de toeslag vallen een tegemoetkoming in de energiekosten van €600.

Aanvragen

Elke gemeente bepaalt zelf het beleid. Het loont de moeite om bij je gemeente te checken of je recht hebt op energietoeslag. Diverse gemeenten hebben de aanvraagtermijn voor de toeslag over 2022 verlengd. Soms kun je tot eind februari nog energietoeslag over 2022 aanvragen.

Kijk ook goed voor welke toeslagen je in aanmerking komt. Door de verhoging van de inkomensgrens zijn diverse regelingen voor meer mensen beschikbaar. Denk aan gratis OV of een kortingspas.

Energiesubsidie

Ook goed nieuws voor huiseigenaren die willen investeren in energiebesparing. Sinds januari 2023 heb je 24 maanden de tijd om de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aan te vragen. Dit geldt ook voor maatregelen die genomen zijn vanaf 1 januari 2022. Diende je vorig jaar een aanvraag in, maar lukte het niet om een warmtepomp, zonnepanelen of isolatie te laten plaatsen door schaarste van apparatuur en arbeidskrachten? Dan kom je mogelijk alsnog in aanmerking door de nieuwe voorwaarden.