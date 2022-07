Kopersbescherming bij Marktplaats

Kopersbescherming

Kopersbescherming komt in plaats van het inmiddels afgeschafte Gelijk Oversteken dat de koper vooral beschermde tegen het niet versturen van goederen. Bij deze nieuwe service ben je ook verzekerd als het product beschadigd aankomt of de inhoud van het pakket anders is dan afgesproken met de verkoper.

Kosten

De verkoper moet bij het aanbieden aangeven of hij deze service biedt tegelijk met de leveringsoptie verzenden. Als de koper hiervoor kiest, betaalt hij 5% van de overeengekomen aankoopprijs. Voor de verkoper zijn er geen kosten aan verbonden.

Verzending

Bij gebruik van Kopersbescherming wordt het betaalde bedrag van de koper op een tussenrekening geplaatst. Zowel koper als verkoper ontvangen een bevestiging in Marktplaats Berichten waar zij de status van de transactie kunnen volgen: van betaling en verzending tot ontvangst. Als de koper binnen 7 dagen na verzending meldt dat het pakket niet is aangekomen, beschadigd is of dat de inhoud anders is dan afgesproken, wordt het geld vastgehouden.

Bemiddeling

De bemiddelaar van Marktplaats (Online Payment Platform) houdt het geld vast en bemiddelt tussen de koper en de verkoper. Zij moeten eerst zelf proberen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan neemt Online Payment Platform een beslissing. De koper krijgt zijn geld terug of niet. Het kan ook zijn dat de koper een deel van het geld terugkrijgt, of eerst het ontvangen product moet terugsturen.