Lenen voor duurzaam verbouwen

Geld lenen

Wie geld wil lenen voor een verbouwing, kan kiezen tussen spaargeld, persoonlijke lening en hypotheek. Bij een klein bedrag voldoet een persoonlijke lening (rente tussen 4 en 5%), zonder kosten en terugbetalen in 5 of 10 jaar.

Bij een hogere lening is het verhogen van de bestaande hypotheek of een tweede hypotheek ook een optie. Hierbij kun je de afbetaling uitsmeren over 30 jaar, zodat je op een lager bedrag per maand uitkomt dan bij een persoonlijke lening.

Voorbeelden

Voor een persoonlijke lening van €17.500 betaal je 10 jaar lang ongeveer €170 per maand aan rente en aflossing, rekening houdend met de fiscale aftrek. Is dat te duur, neem dan een hypotheek voor 30 jaar. Dan betaal je circa €70 netto per maand aan rente en aflossing.

Voor een hypotheek betaal je tegen 1,5 tot 2,5% per jaar, maar met bijkomende kosten van €1.000 tot €2.000. Je moet namelijk betalen voor bemiddeling en advies van de hypotheek, een taxatierapport voor de woning en soms ook nog notariskosten.

Volgens berekeningen van MoneyView zijn de netto maandlasten bij een hypotheek vanaf €17.500 vergelijkbaar of lager dan bij een persoonlijke lening. Vraag de bank hoeveel je kunt lenen zonder extra verhoging. Je kan tot het bedrag van de oorspronkelijke inschrijving lenen zonder dat de notaris een nieuwe hypotheekakte maakt. Als je bank een goedkopere desktoptaxatie aanvaardt, kun je ook op die kosten besparen. De financieringskosten zijn fiscaal aftrekbaar en dus minder hoog dan op het eerste gezicht lijkt. Je kunt deze kosten vaak meefinancieren.

Warmtefonds

Voor duurzame verbouwingen kun je ook terecht bij het Nationale Warmtefonds. Hier is de rente gunstig (2 tot 2,4%), zijn er geen extra kosten en kun je ook kiezen voor langere aflosperioden van maximaal 20 jaar. Zo betaal je voor €15.000 lenen in 20 jaar aflossen een maandbedrag van €78. Het warmtefonds krijgt veel aanvragen, dus het kan lang duren.

Een alternatief is een duurzaamheidslening bij de gemeente. Dat loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).