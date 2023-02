Onderhandeltips

Bestaande woningen

Je hoeft de diensten van Walter Living niet te gebruiken, maar deze aankoopmakelaar geeft interessante informatie aan gebruikers van Funda. Als zij een extensie downloaden kunnen zij rechts bovenin via een hoge hoed informatie zien. Hier staat de WOZ-waarde van het huis in de afgelopen jaren, maar ook of het huis eerder op de markt geweest is en of het in prijs is gezakt. Dat helpt bij het uitbrengen van een bod.

Nieuwbouw

Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis betaal je de cascoprijs. Als het huis te duur is, kun je vragen om bepaalde voorzieningen te schrappen. Je kunt ook onderhandelen over de meer- of minderwerk prijzen, vooral als je daarbij samenwerkt met de buren. Ook over de bouwrente kun je onderhandelen. Soms staat de bouwrente genoemd in de koop- of aannemingsovereenkomst. Dan kun je er niet apart over onderhandelen.