Prijsvergelijker boodschappen

Prijs per liter of kilogram

Supermarktscanner.nl maakt het je makkelijk. Deze website vergelijkt alle prijzen van supermarkten en neemt ook de aanbiedingen mee. Ook staat de prijs per liter, per kilogram of per stuk vermeld. Zo zie je in een oogopslag waar een product het goedkoopst is en wat een goede tweede of derde optie is.

Je kunt zoeken op soortnaam, zoals ‘cola’. Maar ook op ‘Coca-Cola’, als je de prijzen van een specifiek merk wilt zien. In de vergelijking worden alle verschillende formaten meegenomen. Dus zowel de flessen van 500 ml en 1,5 liter als verpakkingen waarbij je 4 of 6 flessen tegelijk koopt. Supermarkten waar je nooit komt kun je wegklikken, zodat alleen relevante resultaten worden getoond.

Aanbiedingen

De website verzamelt ook de beste aanbiedingen van de week. Daarnaast kun je aanbiedingen volgen. Door in te loggen met je Google-account kun je je favoriete producten selecteren en krijg je 1 of 2 keer per week een mail als die in de aanbieding zijn.

Deze tip komt uit de nieuwe Geldgids die 1 juni verschijnt.