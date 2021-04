Rem op huurverhoging

Sociale huurwoningen

De huurbevriezing voor sociale huurwoningen houdt in dat de huur in 2021 hetzelfde blijft. Een correctie voor de inflatie of een hoog inkomen is niet toegestaan. Is je inkomen laag en je huur hoog, dan kom je misschien zelfs in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. De huurbevriezing geldt voor zowel woningbouwcorporaties als particuliere verhuurders.

Regels voor huurverhoging

Verder stijgt de liberalisatiegrens voor meerpersoonshuishoudens van €40.024 in 2021 naar €44.196 in 2022. De verhoging geldt vanaf 2022 voor 3 jaar. De liberalisatiegrens is de grens tussen de sociale en particuliere huursector. Ligt de kale jaarhuur aan het begin van de huurperiode op die grens of eronder, dan valt de woning in de sociale sector. Anders valt de woning in de vrije marktsector. Door de verhoging van de liberalisatiegrens komen meer huurders in aanmerking voor een sociale woning.

Vrije huursector

In de vrije huursector vinden ook grote veranderingen plaats. Dit jaar zijn huurverhogingen in die sector voor het eerst aan een maximum gebonden. De komende 3 jaar is de maximale jaarlijkse huurstijging gelijk aan de inflatie plus 1%. Een andere belangrijke wijziging is dat huurders in de vrije marktsector een geschil met de verhuurder kunnen voorleggen aan de Huurcommissie. Voorheen was deze laagdrempelige klachtenprocedure alleen mogelijk voor huurders in de sociale sector.

Renovatie en verhuizing

Bij woningverbetering en wisseling van huurders is een huurverhoging nog steeds toegestaan. Voor deze situaties gelden namelijk anders regels.

