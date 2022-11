Tegemoetkoming studenten

Energiecompensatie

Minister Schouten van Armoedebestrijding heeft besloten dat studenten geen aanspraak maken op €1300 energiecompensatie zoals andere burgers met een laag inkomen wel kunnen krijgen van de gemeente. De rechtbank in Gelderland had eerder geoordeeld dat studenten niet mogen worden uitgesloten van deze compensatie, maar de minister wijst dat af.

Schouten verwijst studenten die in de knel zijn gekomen naar de individuele bijzondere bijstand. De meeste gemeenten volgen dit advies, maar er zijn ook gemeenten die uitwonende studenten onder voorwaarden voor de energietoeslag in aanmerking laten komen. Dat geldt voor Delft, Zwolle, Den Bosch en Tilburg, volgens de website gemeente.nu.

Vanaf 2023 wel toeslag

Alle uitwonende studenten (ook mbo) krijgen vanaf het studiejaar 2023-2024 ongeveer €165 per maand vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer energie en boodschappen.

Basisbeurs terug

Een uitwonende student ontvangt dan maandelijks in totaal bijna €440. De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat in het studiejaar 2023-2024 niet alleen gelden voor nieuwe studenten, maar ook voor hen die al studeren als zij nog recht hebben op studiefinanciering.

Uitwonende studenten in het hoger onderwijs ontvangen dan €275 aan basisbeurs per maand, thuiswonende studenten €110. Studenten met ouders die minder dan €70.000 per jaar verdienen, hebben recht op een aanvullende studiebeurs.

Compensatie leenstelsel

Het kabinet compenseert studenten die een of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Zij krijgen €350 per jaar dat zij onder het leenstelsel studeerden. Als zij de studie hebben afgerond, krijgen zij ook een studievoucher van €1835, die wordt verrekend met de studieschuld. Als er geen studieschuld meer is, krijgen zij het bedrag uitbetaald.