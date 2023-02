Tweede kans box 3-bezwaar

Massaal bezwaar plus-procedure

De staatssecretaris heeft een massaal bezwaar plus-procedure gestart voor alle niet-bezwaarmakers tegen de vermogensheffing 2017 – 2020. De vraag is: moet iedereen die eerder geen bezwaar gemaakt heeft tegen de vermogensheffing, toch gecompenseerd worden? Het gaat hier om belastingplichtigen die hun vermogen voor een groot deel in spaargeld hadden zitten. De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat zij onterecht zwaar belast zijn.

Eerder oordeel

In mei 2022 oordeelde dezelfde Hoge Raad dat niet-bezwaarmakers geen recht op compensatie had, als hun belastingaanslagen al definitief waren in december 2021. Wat heeft het voor zin om deze vraag nogmaals aan de Hoge Raad voor te leggen? De Hoge Raad zal mogelijk zijn eigen oordeel niet herzien, zeker niet omdat het besluit grote financiële gevolgen heeft. Het gaat om €4 miljard.

Fundamentele aantasting

De reden om geen compensatie te geven, is dat er door de uitspraak van de Hoge Raad in december 2021 nieuwe wetgeving ontstaat. In dat geval bestaat er voor definitieve aanslagen van voor die tijd geen mogelijkheid tot herziening.

Aan de andere kant: de Hoge Raad had al eerder erop gewezen dat fundamentele rechten in het geding waren. Was de uitspraak uit december 2021 niet eerder een definitieve bevestiging daarvan? Hadden de belastingplichtigen op de hoogte moeten zijn van eerdere bezwaren door de Hoge Raad en op grond daarvan bezwaar moeten maken?

Of mag een belastingplichtige ervan uitgaan dat de overheid fundamentele rechten waarborgt? Als het laatste argument het zwaarste weegt, dan had de overheid zijn regels eerder moeten aanpassen of anders moet het nu overgaan tot compensatie van niet-bezwaarmakers. De Tweede Kamer had zich al in 2015 uitgesproken voor vermogensheffing op basis van een werkelijk rendement. De Belastingdienst had dat als niet-uitvoerbaar afgewezen.