Belastingvrije vergoeding

De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligerswerk stijgt in 2023 van €1.800 naar €1.900 per jaar. De vorige verhoging stamt uit 2021.

Meer stimulans

Jarenlang stond de maximale vrijwilligersvergoeding op €1.500 per jaar. Pas in 2019 volgde voor het eerst in 13 jaar een verhoging naar €1.700. Sinds 2020 is een jaarlijkse indexatie wettelijk vastgelegd, met een stap van €100 per jaar.

Beperkingen

Je mag jaarlijks niet meer aan vrijwilligersvergoeding ontvangen dan €1.900, inclusief onkosten. Er geldt ook een maximum van €190 per maand. Komt door onkosten het ontvangen bedrag boven die grenzen uit, dan is het hele bedrag belast. De onkosten mogen dan wel buiten beschouwing blijven.

ANBI

Je kunt soms afzien van een vrijwilligers- of onkostenvergoeding en dit bedrag dan opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting als gift. Dat mag als de vrijwlligersorganisatie erkend is als Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en de organisatie in staat is om de vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Er wordt wel een drempel in mindering gebracht op de aftrekpost, namelijk 1% van het verzamelinkomen met een minimum van €60.