Zwart geld

De uitspraak van de Hoge Raad uit december 2021 over de vermogensheffing heeft de belastingheffing over vermogen op zijn kop gezet. Er moet bij het belasten van vermogen worden gekeken naar de werkelijke rendementen, aldus de Hoge Raad. Volgens het Financieele Dagblad is een van de gevolgen hiervan dat je geen boete meer krijgt als je zwart geld hebt dat geen rente oplevert.

Toch een boete

Dat klopt niet, laat de staatssecretaris van Financiën weten. Contant geld valt pas vanaf 2023 onder de categorie bank- en spaartegoeden, die praktisch geen rendement oplevert volgens het nieuwe stelsel. Tot 2023 valt cash onder ‘overig vermogen’ met 5,69% rendement. De boete is daardoor hoog.

Wie in 2023 met zwart geld of een verzwegen buitenlandse rekening aan komt zetten, moet nog altijd uitleggen hoe hij aan dit geld komt. De Belastingdienst kan bij buitenlandse rekeningen tot 12 jaar terug naheffen en bij contant geld tot 5 jaar terug. Bij het naheffen komt er een rekening over de gemiste inkomsten, plus 300% boete.