Vermomde spaarbanken

Kosten

Bij Scalable Capital en Trade Republic is je spaarrekening in feite een beleggingsrekening. De rente wordt vergoed over het onbelegde geld. Daardoor krijg je bij Scalable Capital te maken met bijkomende kosten.

Scalable Capital vergoedt het hoge rentetarief alleen aan klanten die het PRIME+ pakket afnemen. Doordat dit pakket maandelijks €4,99 kost, valt het werkelijke rendement op je spaarrekening lager uit. Trade Republic rekent geen extra kosten, behalve als je snel geld wilt overboeken.

Rente

Bij Trade Republic krijg je maandelijks rente over een tegoed tot en met €50.000. Bij Scalable Capital ontvang je de rente elk kwartaal over een tegoed tot €100.000.

Als je geld wilt overmaken, kan het een paar werkdagen kan duren voordat de overboeking op je rekening staat. Trade Republic biedt de mogelijkheid om ook via je smartphone met Google Pay of Apple Pay geld op de rekening te storten. Dan staat het binnen een paar minuten op je rekening. Hiervoor betaal je wel 0,7% van het overgemaakte bedrag. Daardoor is het rendement over je spaargeld lager.

Sparen via de app

Voor beide spaarrekeningen moet je een app installeren om te kunnen bankieren. Een deel van de informatie is alleen in het Engels te lezen.

Beide aanbieders hebben zelf geen bankvergunning. Ze brengen het spaargeld onder bij banken in Duitsland en Ierland. Die banken zijn aangesloten bij het depositogarantiestelsel in deze landen. Dat is vergelijkbaar met het Nederlandse depositogarantiestelsel en garandeert je tegoed tot €100.000.