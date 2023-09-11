Wat is duizeligheid?

Duizeligheid komt vaak voor en kan uiteenlopende oorzaken hebben. De term duizeligheid wordt voor verschillende symptomen gebruikt:

het gevoel dat je hoofd ‘draait’ (draaiduizeligheid of vertigo)

een licht gevoel in je hoofd

moeite met rechtop staan

misselijkheid

verward zijn

coördinatieproblemen

Al die mogelijke symptomen maken het lastig om een goede diagnose te stellen van duizeligheid.

Niets ernstigs

Gelukkig is er vaak niets ernstigs aan de hand. Meestal worden de klachten van (draai)duizeligheid veroorzaakt door het evenwichtsorgaan of het ‘vestibulair systeem’ dat in het binnenoor zit. Als dat niet goed werkt, krijgen je hersenen verkeerde informatie over de positie van je lichaam ten opzichte van je omgeving.

De meest voorkomende oorzaken van duizeligheid zijn:

positioneringsduizeligheid

de ziekte van Ménière

het niet goed functioneren van het evenwichtsorgaan

Geen paniek

Mocht duizeligheid je een keer overkomen, raak dan niet in paniek. Probeer je dagelijkse bezigheden zo snel mogelijk weer op te pakken, zonder daar iets in te veranderen.

Dat medicatie zou helpen bij duizeligheid is onvoldoende bewezen. Wel kan je huisarts een medicijn voorschrijven voor de klachten die met duizeligheid gepaard gaan, zoals braken of misselijkheid.

Wél naar de huisarts

Ga naar de huisarts als je duizelig bent en je: