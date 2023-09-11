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Duizeligheid

Plotseling verlies je je evenwicht en begint alles te draaien of voel je dat je zelf rondtolt. Duizeligheid kan beangstigend zijn. 

Gepubliceerd op:11 september 2023

Duizeligheid

Wat is duizeligheid?

Duizeligheid komt vaak voor en kan uiteenlopende oorzaken hebben. De term duizeligheid wordt voor verschillende symptomen gebruikt:

  • het gevoel dat je hoofd ‘draait’ (draaiduizeligheid of vertigo) 
  • een licht gevoel in je hoofd
  • moeite met rechtop staan
  • misselijkheid
  • verward zijn
  • coördinatieproblemen

Al die mogelijke symptomen maken het lastig om een goede diagnose te stellen van duizeligheid. 

Niets ernstigs
Gelukkig is er vaak niets ernstigs aan de hand. Meestal worden de klachten van (draai)duizeligheid veroorzaakt door het evenwichtsorgaan of het ‘vestibulair systeem’ dat in het binnenoor zit. Als dat niet goed werkt, krijgen je hersenen verkeerde informatie over de positie van je lichaam ten opzichte van je omgeving. 

De meest voorkomende oorzaken van duizeligheid zijn: 

  • positioneringsduizeligheid
  • de ziekte van Ménière
  • het niet goed functioneren van het evenwichtsorgaan

Geen paniek 
Mocht duizeligheid je een keer overkomen, raak dan niet in paniek. Probeer je dagelijkse bezigheden zo snel mogelijk weer op te pakken, zonder daar iets in te veranderen.

Dat medicatie zou helpen bij duizeligheid is onvoldoende bewezen. Wel kan je huisarts een medicijn voorschrijven voor de klachten die met duizeligheid gepaard gaan, zoals braken of misselijkheid.

Wél naar de huisarts 
Ga naar de huisarts als je duizelig bent en je: 

  • ouder bent dan 65 jaar 
  • een verhoogde kans hebt op hart- en vaatziektes, zoals bij diabetes mellitus 
  • al eens een beroerte of een andere hart- of vaatziekte hebt gehad 
  • antistollingsmedicatie gebruikt 
  • je dagelijkse bezigheden niet kunt doen 
  • je zorgen maakt 
  • duizeligheid niet afneemt na 2 tot 4 dagen (of zelfs verergert) 
  • aanvallen na 4 weken niet ophouden