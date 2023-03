Een gezonde stoelgang

De een poept dagelijks, de ander meerdere keren per dag. Ook de vorm van de ontlasting kan verschillen. Hij kan los en hard zijn, of juist heel waterig. Bij een normale, gezonde, stoelgang poep je tussen 3 keer per dag en 3 keer per week. De ontlasting heeft de vorm van een aaneengesloten worst.

Leefregels

Om je stoelgang gezond te houden, helpt het om veel te bewegen en voldoende vocht binnen te krijgen. Ook wat je eet en wanneer je naar het toilet gaat, kunnen helpen.

Achterom kijken

Kijk na je toiletbezoek regelmatig even achterom, zodat je weet of je stoelgang gezond is. Als je ontlasting anders is dan normaal, kan dat wijzen op een aandoening of een ziekte. Bijvoorbeeld een aandoening aan je lever, galstenen of een (gluten)allergie.

Lees ons artikel uit de Gezondgids (pdf)