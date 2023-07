Afvallen met eetpauzes

Langzaam aanwennen

Sommigen denken: ‘Vanaf morgen ga ik periodiek vasten’. Ze kiezen het ritme dat hen het prettigst lijkt, richten hun agenda daarop in en voeren hun voornemen uit. Klaar! Maar dat werkt niet bij iedereen. Langzaam beginnen is ook prima. Het gaat er immers ook om nieuwe routines en gewoontes aan te leren.

Als je nog nooit een hele dag niet gegeten hebt, wil je misschien niet direct 24 uur lang vasten. Probeer eerst eens 12 uur lang ’s avonds en ’s nachts door te komen zonder voeding en calorierijke dranken. Hoewel je het grootste deel van die tijd slaapt, zorgt zelfs deze kleine verandering al voor positieve resultaten voor je figuur en welzijn.

Pauzes verlengen

Heb je al een poos in dat 12-uursritme geleefd en wil je er een tandje bij doen, dan kun je de dagelijkse eetpauzes langzaam uitbreiden. Dat lukt het best als je steeds iets later ontbijt en iets eerder je avondeten neemt. Dan groei je toe naar een schema van 14 uur vasten en een tijdblok van 10 uur om in te eten. Tot je uiteindelijk bij een eettijdblok van 8 uur aankomt.

Het mooie hiervan is dat je je niet strikt aan dit schema hoeft te houden. Als het eens niet uitkomt (feestje, borrel met collega’s) neem je een dag vrij en ga je de volgende dag weer verder. Nog een voordeel: je hoeft je bij niemand te verontschuldigen en kunt overal aan meedoen.

Volhouden

Of het nu korte of lange eetpauzes zijn, ze werken allemaal zolang je de gekozen variant langdurig in je leven inpast. Is je streefgewicht bereikt? Dan kun je toch doorgaan met periodes zonder eten, om te voorkomen dat je weer aankomt.

Rustig eten

Als je pauzes tussen de maaltijden aanhoudt, zul je steeds minder vaak ‘zondigen’. De trek in vette snacks en zoetigheden wordt vanzelf minder door genoeg tijd voor de maaltijd te nemen en met aandacht te eten. Een goede mix bestaat uit veel groente, kruiden en specerijen, volkoren rijst of pasta en peulvruchten. Neem zoetigheden alleen bij de maaltijd als dessert.