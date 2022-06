Verdieping

Bekijk per artikel een overzicht van bronnen en achtergrondinformatie.

Onderwerpen

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod in Gezondgids 3.

Fodmap-dieet

Vaak buikpijn, een opgeblazen gevoel, diarree of juist verstopping? Dit zijn klachten die herkenbaar zijn bij een prikkelbare darm. Het Fodmap-dieet kan hier goed bij helpen. Dit dieet draait om bepaalde groepen koolhydraten in voeding.

Vitamines A en D

Een overschot van of een tekort aan vitamines is mogelijk schadelijk voor je gezondheid. Bij bepaalde klachten kan het zinvol zijn om de waarden ervan in je bloed te laten onderzoeken. Deze en vele andere waarden behandelen we in ons boek Mijn labwaarden. Lees meer over vitamines.

Uv-filters in zonnebrandmiddelen

Nu de zon weer vaker schijnt, is het belangrijk om je goed in te smeren met een crème of spray. Maar waar bestaan de uv-filters in deze middelen eigenlijk uit, en kunnen ze kwaad? Meer over ingrediënten in cosmetica. Lees het artikel Uv-filters (pdf).

Hoe gezond is ui?

De ui is de meest gegeten groente in Nederland. En dat is mooi, want deze (haast) onmisbare groente is een topper voor je gezondheid. Er zitten onder andere veel vitamines en mineralen in.

Slechthorendheid

Gehoorproblemen komen veel voor. Circa 1,5 miljoen Nederlanders horen minder goed. Zo’n 600.000 van hen gebruiken een hoortoestel of ander hulpmiddel. Ga op tijd naar de huisarts.

Ons boek Gezond ouder worden bespreekt verschillende ouderdomsverschijnselen en geeft adviezen en tips om de kans erop te verkleinen.

Diarree

Bijna iedereen heeft weleens diarree gehad. Heel vervelend, maar gelukkig vaak van voorbijgaande aard. Kijk uit dat je niet te veel vocht verliest. In ons boek Kwalen te lijf lees je welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.