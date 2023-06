Onderwerpen

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod in Gezondgids 3.

Aardappels

Van Bildtstar en Bintje tot Opperdoezer ronde en Roseval. Aardappels zijn veelzijdig en passen prima in een gezond eetpatroon. Lees het artikel Hoe gezond zijn aardappels? (pdf)

Lichaamsvet

Zwembandjes, love-handles en dikke billen. We willen vaak maar al te graag af van ons lichaamsvet. Toch hebben we het nodig om gezond te blijven. Waarom liever een peer dan een appel? En hoe krijg en houd je een gezond gewicht?

Thee

Of je nu een theeleut bent of niet, feit is dat de Gezondheidsraad dagelijks 3 koppen groene of zwarte thee adviseert. Maar waarom alleen deze soorten? En geldt: hoe meer thee, hoe beter? In thee zitten onder andere antioxidanten.

Insectenbeten

Insecten zijn onmisbaar voor de natuur. Maar hun steken en beten kunnen we missen als kiespijn. Hoe voorkom je dat ze je te pakken krijgen en wat doe je als het toch zover is? In ons boek Kwalen te lijf lees je van meer dan 80 kwalen welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

Plantensterolen

Maar liefst 2 miljoen Nederlanders hebben een verhoogd cholesterolgehalte. Plantensterolen kunnen helpen dit te verlagen. Waar zitten ze in en werken ze net zo goed als medicijnen? Lees meer over gezond eten.

Beweegapps

Genoeg sporten en bewegen is belangrijk, maar best lastig vol te houden. Beweeg-apps kunnen helpen. Ze motiveren je om in beweging te komen. 11 hulpjes bij het sporten uit ons boek Zo blijf je fit en gezond.