Hoe gezond is kokos?

Veelzijdig

Kokosmelk is lekker in een curry of pompoensoep en kokoswater kun je verwerken in een smoothie. Voor een Oosters gerecht kun je wokken in een beetje kokosolie en geschaafde kokos is lekker fris in zelfgemaakte granola. Toch kun je het beter niet te vaak eten.

Kokosolie

Op internet zijn allerlei gezondheidsclaims over kokosolie te vinden. Zo zou kokosolie helpen bij afvallen, zorgen voor minder buikvet en de vetverbranding stimuleren.

Maar uit onderzoek blijkt dat kokosolie geen positief effect heeft op je gewicht, vetpercentage en middelomtrek. Ook is kokosolie niet goed voor je cholesterolgehalte.

Verzadigd vet

Kokosolie is dus wat gezondheid betreft niet aantrekkelijker dan andere oliesoorten. Kokosolie bestaat bovendien, méér dan andere oliesoorten, uit verzadigd vet. Van het vet in kokosolie is 85% verzadigd. Verzadigd vet staat erom bekend het slechte LDL-cholesterol te verhogen en zo de kans op hart- en vaatziektes te vergroten. Terwijl plantaardige olie over het algemeen juist positief is voor je LDL-cholesterol.

Laurinezuur

Volgens het Voedingscentrum is laurinezuur van de verzadigde vetten het vetzuur dat het cholesterol het sterkst laat stijgen. Maar er zijn ook wetenschappers die twijfelen aan de negatieve invloed van laurinezuur. Volgens hen zou dit juist helpen beschermen tegen hart- en vaatziektes. Toch heeft de Europese voedselautoriteit EFSA geen gezondheidsclaims voor verzadigd vet en laurinezuur in kokos goedgekeurd, omdat de organisatie het effect (nog) niet bewezen acht.

Andere kokosproducten

Niet alleen kokosolie is vet. Ook room, melk, crème, rasp en schaafsel van kokos bevatten deels verzadigd vet. Door het verzadigd vet in deze kokosproducten en het suiker in kokoswater (met 100 ml krijg je zo’n 20 kcal binnen) zijn ze niet erg gezond. Gebruik ze daarom niet te veel of te vaak.