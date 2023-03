Hoe gezond zijn uien?

Veel voedingsstoffen

In uien zitten onder meer de vitamines B2, B6, B11 en C. En bepaalde mineralen, zoals kalium, calcium en fosfor. Daarnaast bevatten uien het antioxidant quercetine, dat ook in thee, appels, druiven, broccoli en rode wijn zit. Deze stof vermindert mogelijk ontstekingen in de bloedvaten.

Verder bleek uit onderzoek dat wie veel uien eet, een lager risico heeft op sterfte door hart- en vaatziektes dan wie geen uien eet.

Darmen

Ook voor de darmen en weerstand zijn uien goed. Ze bevatten namelijk vezels, waaronder de prebiotische vezels inuline en fructo-oligosachariden (ook wel fructanen of FOS). Vezels houden je ontlasting soepel en verkleinen zo de kans op verstopping. Ook geven ze een verzadigd gevoel, waardoor je minder snel zin hebt in (ongezonde) tussendoortjes.

Wel kunnen mensen met het prikkelbaredarmsyndroom of een inflammatoire darmziekte last van uien krijgen.

Weerstand

In uien zit veel inuline. Om inuline (en FOS) af te breken hebben de darmen ‘goede’ bacteriën nodig. Die zien inuline en FOS als voedsel, smullen ervan en vermenigvuldigen zich. Als er veel goede bacteriën in je darmen leven, kan dat je weerstand verbeteren.

Tranen

Als je een ui snijdt, maak je de cellen in de ui kapot. Stoffen in die cellen kunnen hierdoor reageren op zuurstof, waarbij de stof synpropaanthial-S-oxide ontstaat. Dit is een gasvormige stof die in aanraking met (oog)vocht een zwavelzuurverbinding vormt. Deze verbinding irriteert de ogen, waardoor je traanvocht aanmaakt om de zwavelzuurverbinding weg te spoelen.

Traanogen kun je verminderen door de uien een paar uur voor het snijden in de koelkast te leggen, ze tijdens het snijden onder water te houden en met een scherp mes te snijden.

