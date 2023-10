Hoe gezond is jackfruit?

Wat is jackfruit?

Jackfruit is een tropische vrucht. Hij is groot en zwaar, tot wel 40 kilo. Rijpe jackfruit heeft een dikke, stekelige geel-groene schil en een zoete smaak. Je kunt hem zo uit de hand eten. Wat verder opvalt is de sterke geur, die gelukkig minder afstotend is dan de geur van de verwante doerian.

De smaak van het vruchtvlees is neutraal en daarom is jackfruit ideaal voor hartige gerechten. Het vruchtvlees neemt gemakkelijk andere smaken op, waardoor je het goed kunt kruiden en marineren. Bovendien heeft het een vlezige structuur. Daardoor kun je er vleesgerechten mee nabootsen, zoals hachee, rendang of saté.

Voedingswaarde

De voedingswaarde wijkt behoorlijk af van die van vlees. Een goede vleesvervanger bevat voldoende eiwit, ijzer en vitamine B1 en/of B12. Dat maakt de kans op tekorten daarvan kleiner voor wie geen vlees eet. In jackfruit zit nauwelijks eiwit, weinig ijzer en geen vitamine B12.

Onbereide jackfruit uit blik bevat per 100 gram ongeveer 0,5 tot 1,5 gram eiwit, 0,3 mg ijzer, 0,03 mg vitamine B1 en dus geen B12. Ter vergelijking: een stukje (bereide) kipfilet levert per 100 gram 31 gram eiwit, 0,7 mg ijzer, 0,08 mg vitamine B1 en 0,3 mcg B12.

Caroteen

Wat bevat jackfruit dan wel? De vrucht bestaat voor 30% uit zetmeel. Dat is meer dan in aardappels zit. Daarnaast bevat jackfruit 14 soorten caroteen. Caroteen is een antioxidant. Die beschermt weefsels en het DNA in cellen tegen vrije radicalen. Vrije radicalen zijn agressieve stoffen die in sommige gevallen schade kunnen veroorzaken aan het lichaam.

Fruit

Eigenlijk kun je jackfruit beter indelen bij fruit dan bij vleesvervangers. Jackfruit zonder toegevoegde suiker en zout staat dan ook bij de fruitsoorten in de Schijf van Vijf. Fruit verkleint over het algemeen de kans op hart- en vaatziektes. Ook het risico op darmkanker, diabetes type 2 en longkanker is lager als je genoeg fruit eet.

Verder staat fruit bekend om de vezels en vitamine C die erin zitten. Ook in jackfruit zitten deze voedingsstoffen, maar minder dan in veel andere fruitsoorten. Zo bevat 100 gram jackfruit uit blik 0,9 gram vezel en slechts 0,5 mg vitamine C. Fruit bevat gemiddeld per 100 gram 1,7 gram vezel en 14 mg vitamine C.

Bij een maaltijd zonder vlees kun je natuurlijk voor jackfruit kiezen vanwege de structuur. Maar zorg dan ook voor een volwaardige vleesvervanger met voldoende eiwit, ijzer en B12 en/of B1 zoals eieren, peulvruchten of noten.