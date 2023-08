Spierpijn te lijf

Wat is spierpijn?

Bij overbelasting van een spier schiet de doorbloeding van die spier tekort. Daardoor wordt er te weinig zuurstof aangevoerd en te weinig afval afgevoerd. Er ontstaat melkzuur en deze verzuring ervaar je als spierpijn.

Spierpijn voorkomen

Je kunt overbelasting voorkomen door je spieren geleidelijk te laten wennen aan een inspanning. Begin rustig en stop op tijd met de inspanning. Luister naar de signalen van je lichaam.

Als je de pijn niet in verband kunt brengen met lichamelijke inspanning, is het goed om eens naar je dagelijkse bezigheden te kijken. Sta je misschien langdurig in een ongebruikelijke houding of zit je verkeerd achter je computer?

Zijn spieren eenmaal pijnlijk en stijf, dan is rust de beste remedie. Hierdoor krijgen de spieren de kans om te herstellen. Na enkele dagen gaat de spierpijn vaak vanzelf over.

Je kunt de spierpijn iets verlichten door de spieren goed warm te houden. Bijvoorbeeld met een warm(e) bad of douche, warme kleding of een hot pack. Ook massage of lichte rek- en strekoefeningen kunnen prettig aanvoelen. Tot slot is het belangrijk om bij een zware inspanning regelmatig water te drinken. Zo voorkom je uitdroging en spierkramp.

Middelen tegen spierpijn

Door rust gaat spierpijn dus vaak vanzelf over. Je kunt eventueel een neutrale massageolie, -zalf of -crème gebruiken. Soms is de spierpijn zo erg dat je een pijnstiller nodig hebt. Je kunt dan kortdurend paracetamol gebruiken.

Houd je te veel pijn, dan kun je proberen of het smeren van een gel met diclofenac of ibuprofen helpt. Die is geschikt als je pijn hebt op een beperkt aantal plekken. Als dit niet helpt kun je diclofenac, ibuprofen of naproxen slikken. Als je door de pijnstillers geen of minder pijn voelt, moet je oppassen dat je de spier niet weer forceert.

Geen aanraders

Middelen die je op de spier wrijft met combinaties van verkoelende, verwarmende, verdovende en prikkelende stoffen zijn niet aan te raden. Ze pakken de spierpijn niet werkelijk aan, ook al krijg je wel dat idee door het gevoel dat sommige stoffen op je huid geven. Maar ze werken niet op de dieper gelegen spieren in. Bovendien kunnen ze bijwerkingen geven, zoals irritatie en overgevoeligheidsreacties.

Een ander nadeel is dat veel van deze middelen niet erkend zijn als officiële geneesmiddelen. Hierdoor is de precieze samenstelling niet altijd te achterhalen.