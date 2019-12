Test: kwaliteit gewichtsconsulenten

Reactie Beroepsvereniging van Gewichtsconsulenten Nederland

De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) heeft een beroepscompetentieprofiel en lidmaatschapseisen opgesteld waar hun leden aan moeten blijven voldoen. Aangesloten leden hebben een nascholingsverplichting. Verder accrediteert de BGN opleidingsinstituten, die de opleiding gewichtsconsulent verzorgen.

De BGN reageert verrast op onze onderzoeksuitkomsten. Wat betreft het ontbreken van belangrijke vragen over de medische situatie en het medicatiegebruik reageert bestuursvoorzitter Marianne Kramer: ‘Dit is niet wenselijk. Hier móet altijd naar gevraagd worden. Dit is ook onderdeel van de opleiding en staat in ons handboek Cliëntbegeleiding.’

Ook het feit dat een aantal consulenten nog altijd werkt volgens de oude Schijf van Vijf vindt Kramer betreurenswaardig. De beroepsvereniging laat weten haar leden altijd bij aanvang lidmaatschap steekproefsgewijs te controleren op naleving van haar regels en richtlijnen. Ons onderzoek laat daarentegen duidelijk zien dat deze controle verre van voldoende is om een constante kwaliteit van de geleverde adviezen te garanderen binnen de beroepsgroep van gewichtsconsulenten.

