Tuinieren houdt je fit

Langer vitaal

Tuinieren verbetert je stemming en kan beschermen tegen depressie. Helemaal wanneer je je eigen groenten en fruit kweekt. Het geeft een fijn en veilig gevoel om zelf voor je eten te kunnen zorgen. Alleen al daarom smaakt voedsel uit je eigen tuin veel lekkerder.

Vaak in de tuin bezig zijn zou daarnaast stress verlagen en je geheugen verbeteren. Je zou er zelfs langer door leven. Dat komt doordat bij tuinieren veel gezonde zaken samenkomen: beweging, blootstelling aan zonlicht en vaak ook sociale contacten.

Tuinieren houdt je langer fit en vitaal. Uit onderzoek blijkt dat 60-plussers met een volkstuin minder gezondheidsklachten hebben en minder vaak naar de huisarts gaan. Ze zijn bovendien minder eenzaam en tevredener met hun leven.

Pas op voor ongelukjes

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn in de tuin. Zo zit een ongeluk er vaak in een klein hoekje. Pas vooral op met elektrisch gereedschap, want dat veroorzaakt de meeste ongelukken in de tuin.

Ook krioelende beestjes kunnen gevaar opleveren. Zo wordt 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Ziekteverwekkers als de tetanusbacterie en de parasiet Toxoplasma gondii kunnen zich schuilhouden in de grond. Draag dus tuinhandschoenen en was je handen na het tuinieren. De legionellabacterie voelt zich thuis in warm stilstaand water in een tuinslang. Door de tuinslang leeg te maken na gebruik kun je dit voorkomen.

Verder komt rugpijn regelmatig voor bij tuinieren. Maak je spieren daarom eerst warm door even te gaan wandelen en wat strekoefeningen te doen. Veel bukken en gebukt werken om onkruid te wieden is erg belastend voor je onderrug en knieën. Gebruik daarom het liefst gereedschap met een lange steel en vraag hulp bij werk dat te zwaar voor je is.

Maar laat je niet afschrikken, de voordelen van tuinieren wegen ruimschoots op tegen de nadelen.

Beginnerstips

Het is prettig als je weet hoe je tuinklussen het best kunt aanpakken. Dat geldt helemaal voor een moestuin, waaruit je voedsel wilt oogsten. Gelukkig zijn hier heel veel boeken over geschreven en is ook op internet veel informatie te vinden.

Maar een volkstuin is misschien wel de beste en leukste manier om te leren (moes)tuinieren. Daar ontmoet je andere liefhebbers die je graag helpen met het verzorgen van je tomatenplant of advies geven over het bestrijden van wormpjes tussen de wortels en andere plaaginsecten.

Bestrijdingsmiddelen horen niet thuis in een gezonde moestuin. Het is beter te accepteren dat de oogst ook weleens naar een insect gaat.

Als je nog nooit een moestuin hebt gehad, is het aan te raden om te beginnen met aardappels. Die zijn simpel te verbouwen en zo’n eerste succeservaring smaakt vast naar meer. Zoek op YouTube op ‘aardappels kweken in emmer’ voor een korte instructievideo.

De laatste jaren wordt een moestuin op braakliggend terrein of in de achtertuin steeds populairder. Het is dan van belang om uit te zoeken of de grond niet vervuild is. Je wilt er immers groenten, fruit of kruiden op verbouwen. Kijk op de website van Bodemloket.