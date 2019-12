101 mythes over voeding

In '101 mythes over voeding' worden voedingsmythes beoordeeld op een schaal van onzin tot wetenschappelijk bewezen. Voor iedereen die meer achtergrondinformatie bij de mythes wil of zelf de besproken onderzoeken wil lezen, stellen we de literatuurlijst bij het boek als pdf beschikbaar.

Bekijk de literatuurlijst (pdf)