Bakken in olijfolie

Antwoord: Hier zit een kern van waarheid in. Meervoudig onverzadigde vetzuren gaan inderdaad wat gemakkelijker kapot dan enkelvoudig onverzadigde. Olijfolie bestaat grofweg voor 75% uit enkelvoudig onverzadigde vetten, voor 10% uit meervoudig onverzadigd vet en 15% is verzadigd vet. Omdat de baktijd en temperatuur ook meespelen (hoe hoger de temperatuur en/of hoe langer de baktijd, hoe meer vetzuur beschadigd raakt), is het verstandig zo kort mogelijk te bakken. En laat vet niet heter worden dan nodig is voor een goed bakresultaat.

Verder is bakken in onverzadigde vetten zoals olijfolie of arachideolie te verkiezen boven bakken in verzadigd vet zoals roomboter.

Gezondgids 4, 2024

Terug naar het overzicht