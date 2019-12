Vraag: Om te voorkomen dat ik ’s nachts ga liggen woelen in bed, drink ik ’s avonds vaak cafeïnevrije koffie. Nu hoorde ik laatst dat decafé giftig zou zijn. Is dat waar?

Antwoord: De term cafeïnevrij is eigenlijk niet helemaal juist. Ook al wordt de meeste cafeïne verwijderd, er blijft altijd nog iets achter; zo’n 2 tot 4 mg per kop. Een verwaarloosbare hoeveelheid vergeleken met de gemiddeld 85 mg cafeïne in een kop gewone filterkoffie.

De cafeïne kan op meerdere manieren aan de koffieboon worden onttrokken. Het gebruik van oplosmiddelen, zoals dichloormethaan, is hierbij de meest gangbare. Dichloormethaan is mogelijk kankerverwekkend, maar gelukkig verdwijnt het merendeel al tijdens het wassen en branden van de koffieboon. Het restgehalte dat koffie maximaal mag bevatten, is bij wet geregeld en zo laag (2 mg per kilo) dat het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft. Je kunt dus gerust van decafé genieten.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2016

Lees ook:

Is koffie gezond?

Terug naar het overzicht