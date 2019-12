Dikker na stoppen met roken

Antwoord: De nicotine in sigaretten heeft invloed op de stofwisseling. Wie rookt heeft een snellere stofwisseling dan wie niet rookt. Als er geen nicotine meer binnenkomt, gebruikt het lichaam iets minder energie. Wanneer je evenveel blijft eten als toen je nog rookte, word je zwaarder. Daarnaast is er misschien behoefte om de trek in een sigaret op te vangen met snoepen en snacken. Ook dat draagt bij aan de toename in gewicht.

Probeer daarom zo gezond mogelijk te eten. Kies op moeilijke momenten in plaats van snoep bijvoorbeeld suikervrije kauwgom of fruit. Zorg verder voor voldoende beweging. Dat verhoogt het energiegebruik en zorgt voor afleiding en ontspanning.

Patricia Schutte, woordvoerder Voedingscentrum.

Gezondgids 1, februari 2018

